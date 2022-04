Wie Putins Krieg die Lebensmittelpreise steigen lässt

Barbara Kösters aus Oberbayern hat ihr Leben lang gearbeitet. Erst in Deutschland und dann lange im Ausland. Nun muss sie mit einer kleinen Rente klarkommen. Doch das Geld reicht nicht mehr. Viele Lebensmittel kann sich die Rentnerin kaum noch leisten, erzählt sie Journalisten des ARD-Politikmagazins report München. In ihrem Supermarkt, einem Discounter, koste die Flasche Sonnenblumenöl jetzt 4,99 Euro – vor nicht allzu langer Zeit sei der Preis unter einem Euro gelegen. "Ich kaufe jetzt noch weniger, aber es reicht trotzdem nicht" sagt Barbara Kösters. Ihr Budget für Nahrung beträgt gut 50 Euro für eine Woche. Bisher hat das gerade noch so gereicht, jetzt nicht mehr.

Ukraine ist Kornkammer Europas

Vor allem Getreide wird immer teurer. Denn in der Ukraine, einem der weltgrößten Produzenten, kann wegen des russischen Angriffskrieges deutlich weniger angebaut werden. Und viele Lagerbestände seien zerstört worden oder könnten nicht mehr transportiert werden.

Alex Lissitsa ist Geschäftsführer der IMC Agrarholding in der Ukraine. Zu der Holding gehören fast 124.000 Hektar Agrarfläche vor allem in der Nordukraine. Lissitsa, der auch Co-Vorsitzender des Arbeitskreises Osteuropa der Deutschen Landwirtschafts-Gesellschaft (DLG) ist, schickt uns Fotos von seinem Betrieb. Darauf sieht man zerstörte Felder und bombardierte Gebäude. 20.000 Tonnen Mais sollen bisher zerstört worden sein. Überprüfen können wir diese Aussagen nicht, aber andere Landwirte berichten Ähnliches aus der Region.

Hunger: Eine russische Strategie?

Nutzt Putin die schwieriger werdende Versorgungslage als Druckmittel? Ja, sagt der amtierende EU-Agrarkommissar Janusz Wojciechowski aus Polen. Vor mehreren Journalisten formuliert er einen schwerwiegenden Vorwurf: "Es ist die russische Methode, Hunger auszulösen. Sie setzen dieses Mittel bewusst ein, um andere Nationen zu unterwerfen." Weiter berichtet der Kommissar von Informationen, dass die russische Armee die landwirtschaftliche Infrastruktur, Bauernhöfe und sogar einzelne Landwirte bei der Feldarbeit gezielt angreife.

Gas als Druckmittel

Fälle, die sich offenbar häufen. Europa ist bei Brotgetreide in der Lage, sich selbst zu versorgen, aber es ist angewiesen auf Importe von Sonnenblumenöl und Futtermitteln wie Soja, Mais und Raps. Und Europa ist nicht nur abhängig von ukrainischen Agrarprodukten, sondern auch von russischem Gas, das für die Düngeproduktion verwendet wird. Ohne russisches Gas also weniger Stickstoff-Dünger, das heißt wenige Agrarertrag. Will der russische Präsident Putin den Hunger als Waffe nutzen?

Für Agrarpolitik-Experten durchaus vorstellbar. Professor Stephan von Cramon-Taubadel, Agrarökonom an der Universität Göttingen sagt im report München-Interview, in Russland wisse man genau, dass durch den Ukraine-Krieg in vielen Ländern zum Beispiel im östlichen Mittelmeerraum, Nordafrika und im Nahen Osten Lebensmittel knapp werden und dadurch die Preise steigen. Dies könne Unruhen verursachen. Für den Experten ist es gut vorstellbar, dass dies auch zu einer Zunahme der Flüchtlingsströme führen könnte. "Dadurch kann er (Putin) Spannungen in der EU wieder verstärken", sagt uns Crayon-Taubadel, der lange in der Ukraine gelehrt hat und Projekte der Weltbank und der Bundesregierung beraten hat.

Bauernverband fordert Gegenreaktion

Immer mehr Landwirte und Experten fordern deshalb eine Anpassung der EU-Landwirtschaftspolitik. Denn Getreide und andere landwirtschaftlichen Produkte aus der Ukraine fehlen schon jetzt auf dem Weltmarkt. Deshalb müsse dringend mehr angebaut werden. Die EU-Kommission hat nun beschlossen, dass Flächen, die aktuell wegen Umweltauflagen brachliegen, als ökologische Vorrangflächen gelten und nur bedingt oder gar nicht bewirtschaftet werden können, wieder landwirtschaftlich genutzt werden dürfen.

Aber: Das deutsche Bundeslandwirtschaftsministerium bremst, macht weiter strenge Auflagen. Die Behörde warnt auf eine Anfrage von report München schriftlich davor, "Aspekte der Nachhaltigkeit in der Agrarpolitik zurückzudrehen". Das sieht der Präsident des Deutschen Bauernverbands anders. Joachim Rukwied will in dieser Krisensituation bisher brachliegende Flächen für den wichtigen Getreideanbau freigeben. Entschieden wird darüber am Freitag im Bundesrat.

Offen ist noch, ob im nächsten Jahr im Zuge der neuen EU-Agrarreform Landwirte vier Prozent ihrer Flächen stilllegen müssen oder ob dieses Ziel vorerst auf Eis gelegt wird. Außerdem, so Rukwied, brauche Deutschland zusätzlich eine nationale Reserve für Dünger - um endlich aus der russischen Abhängigkeit herauszukommen. Ein Lichtblick für die Landwirte: Immerhin will das Landwirtschaftsministerium die zugesagten 60 Millionen Euro aus der Brüsseler Krisenreserve mit nationalen Mitteln um weitere 120 Millionen Euro aufstocken.

Verbraucher unter Druck

Die Rentnerin Barbara Kösters jedenfalls hat für Streit und Kompetenzgerangel wenig Verständnis. Sie muss mit ihrer kleinen Rente die teureren Lebensmittel bezahlen. Das kann sie aber kaum noch. Deshalb ist sie auf freiwillige Hilfe angewiesen. Gerade hat sie beim Verein LichtBlick Seniorenhilfe in München einen weiteren Zuschuss beantragt. Denn 50 Euro die Woche reichen in diesen Zeiten nicht mehr aus, um sich zu versorgen.