Wie problematisch sind Wechsel zwischen Journalismus und PR?

Ende März 2020 wird der CSU-Politiker Marcus König zum neuen Nürnberger Oberbürgermeister gewählt. Und das bedeutet auch eine einschneidende Veränderung für Andreas Franke. Bis dahin war er Lokalchef der "Nürnberger Nachrichten", jetzt bietet ihm OB König den Posten des Leiters des Presseamts der Stadt Nürnberg an. Franke sagt zu. "Vielleicht ist es die letzte Chance, etwas Neues zu machen", denkt er sich damals. 30 Jahre lang hatte er zuvor als Zeitungsjournalist gearbeitet. Dass er den Schritt gewagt hat, habe er bis heute nicht bereut, so Franke.

Er ist dabei kein Einzelfall. Immer wieder wechseln Journalistinnen und Journalisten in Pressestellen. Dazu zählen ZDF-Moderator Steffen Seibert, der 2010 neuer Regierungssprecher wurde, oder auch der frühere ARD-Journalist Michael Stempfle. Er wurde vom neuen Verteidigungsminister Boris Pistorius (SPD) zu seinem künftigen Sprecher berufen.

Gründe für einen Neuanfang in der PR

Warum gibt es solche Wechsel so häufig? Für mehrere Studien hat Benno Viererbl, Wissenschaftler an der Uni Mainz, Medienschaffende befragt, die sich für einen Wechsel in die Öffentlichkeitsarbeit entschieden haben. Davon gibt es in den letzten Jahren immer mehr.

Einerseits gebe es Gründe, die Menschen aus dem Journalismus getrieben haben. Dazu zählen kurzfristige Arbeitsverträge und schlechte Karrierechancen. Im PR-Bereich andererseits hoffen viele auf bessere Bezahlung und leichtere Vereinbarkeit von Familie und Beruf. Wechsel erscheinen auch deshalb attraktiv, weil in beiden Bereichen ähnliche Fähigkeiten gefragt sind, texten, recherchieren und auch sprechen.

Rollenkonflikte können entstehen

Andreas Franke, der Sprecher der Stadt Nürnberg, erklärt dabei, dass er seinen alten Job nicht hinter sich gelassen habe. Er sei immer noch Journalist. Benno Viererbl weist da allerdings auf Rollenkonflikte hin. Beim journalistischen Arbeiten gehe es darum, die Öffentlichkeit unabhängig zu informieren, so Viererbl. Dieser Arbeit komme eine demokratietheoretische Funktion zu, die dem Gemeinwohl diene. Im Bereich der Öffentlichkeitsarbeit gehe es zwar auch darum, zu informieren, so Viererbl. "Das geschieht aber immer aus der Perspektive der Organisation, aus der heraus kommuniziert wird und für die kommuniziert wird." Dabei spielt das Eigeninteresse eine zentrale Rolle.

Frage der Glaubwürdigkeit

Problematisch wird es besonders dann, wenn in der Öffentlichkeit Zweifel entstehen. So zum Beispiel im Fall von ARD-Journalist Michael Stempfle. Vor seinem Wechsel ins Verteidigungsministerium hatte er in einem Beitrag den neuen Minister Pistorius sehr positiv dargestellt. Für Marlis Prinzing, Professorin für Journalistik an der Macromedia-Hochschule Köln, kann so etwas Zweifel an der Unabhängigkeit von Medien insgesamt verstärken. Stecken Medien und Politik nicht ohnehin unter einer Decke? "Wechsler zwischen auf der einen Seite Journalismus und auf der anderen Seite Sprecherpositionen bestätigen also quasi diesen pauschalen Verdacht", so Marlis Prinzing.

Andreas Franke, der jetzt als Sprecher der Stadt Nürnberg arbeitet, glaubt nicht, dass Wechsel zwischen Journalismus und PR das Vertrauen in Medien nachhaltig beeinträchtigen. "Aber immer kritisch hinterfragen: Wer schreibt dort? Was wird geschrieben? Gibt es da eine Verquickung? Das kann nie schaden", betont Franke.

Idealerweise keine Wechsel in gleichen Themenbereichen

Manche fordern eine Ruhephase zwischen den verschiedenen Jobs. Davon hält Marlis Prinzing eher wenig. Sie plädiert eher für eine offensive Erklärung eines Wechsels. Ideal wäre es aus ihrer Sicht auch, wenn sich die Themenbereiche deutlich unterscheiden. Dies könnte zum Beispiel ein Wechsel aus der Sportredaktion in die Pressestelle des Umweltministeriums sein. Die Realität sieht allerdings anders aus.

Wankt das Gleichgewicht zwischen PR und Journalismus?

Eine Entwicklung ist dabei eventuell noch problematischer: Denn Kommunikationsabteilungen werden generell immer größer, Redaktionen eher kleiner. Das unterstreicht auch Hendrik Zörner, Sprecher des Deutschen Journalistenverbands. Die Zahl der PR-Leute wachse, wohingegen die Zahl der berichterstattenden Journalisten zurückgehe, beobachtet er. "Das hat schlichtweg mit der Personalpolitik von Medienunternehmen zu tun." Die Frage ist dann, ob und wie immer weniger Journalisten immer größere PR-Abteilungen und deren Kommunikation noch umfassend kritisch hinterfragen und auch problematische Nähe aufdecken können.