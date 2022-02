Wie passen Bayerns Lockerungen zu den Beschlüssen aus Berlin?

Am Mittwoch traten Kanzler Scholz, NRW-Regierungschef Wüst und Berlins regierende Bürgermeisterin Giffey nach einem Bund-Länder-Gipfel vor die Presse, um die Lockerungen der Corona-Maßnahmen zu verkünden.

Kanzler Scholz bezeichnete es als einen "ganz besonderen Tag der Pandemie", an dem der Scheitelpunkt mittlerweile wohl erreicht sei. Alle Anzeichen, sprächen dafür, dass man in den nächsten Wochen von einer steten Verbesserung der Situation ausgehen könne. Das sei auch die Grundlage dafür, "dass wir optimistische Perspektiven aufmachen können", so Scholz.

Olaf Scholz hielt sich - anders als früher Angela Merkel - nicht damit auf, die Details vorzulesen. Berlins Regierungschefin Giffey erklärte im Anschluss, wann welche Lockerungen kommen: Zuerst Lockerungen bei privaten Zusammenkünften, die Rücknahme von 2G im Einzelhandel und die Ersetzung dieser Regel durch die FFP2-Maske. Ab 4. März wird es dann wieder Lockerungen und 3G in der Gastronomie und in der Hotelerie geben und auch Clubs und Diskotheken können mit Erleichterungen rechnen. Ebenso stellte Giffey weitere Öffnungsperspektiven - auch für Großveranstaltungen in Aussicht. Ab 20. März dann der "Wegfall der tiefgreifenden Schutzmaßnahmen".

Söder: Bayern "in der Tat ein bisschen voraus und hat auch mit den Trend geprägt"

Bayern - beziehungsweise Ministerpräsident Söder - war bei den Gesprächen davor dabei, die Entscheidung sei einstimmig gefallen, sagte Scholz. Allerdings hatte Söder seine neue Corona-Politik für den Freistaat bereits zwei Tage vorher angekündigt. Und nach der Konferenz mit seinen Kolleginnen und Kollegen sagte der Ministerpräsident gegenüber dem BR: "Die MPK hat heute den Weg beschlossen, den Bayern geht."

Er hält es für wichtig, Schritt für Schritt weiterzugehen. Noch seien die Inzidenzen hoch, die Situation in den Krankenhäusern sei sehr stabil. So hält Söder den Weg, der gegangen wird, für "sehr vertretbar". Er machte jedoch auch klar, dass es nicht reiche, einfach aufzumachen, sondern es brauche danach auch noch Schutzmaßnahmen, aber auch darüber habe es Übereinstimmung gegeben. Der Weg der gegangen wird, sei gut, und Bayern sei laut Söder "in der Tat ein bisschen voraus und hat auch mit den Trend geprägt."

Die neuen Corona-Regeln in Bayern

Markus Söder, Trendsetter. So hat das der Ministerpräsident seit Dienstag mehrfach erklärt. Bayern presche vor und schaffe Chaos, wirft ihm hingegen die Opposition im Landtag vor.

Fakt ist: Bereits ab heute wurde vielerorts in Bayern aus 2G Plus nur noch 2G. Geimpfte und Genesene dürfen ohne vorherigen Test wieder ins Kino oder ins Theater. Auch für Ungeimpfte wird das Leben leichter: 3G ist in manchen Bereichen zurück, mit negativen Test dürfen auch Menschen ohne Corona-Schutz wieder ins Fitnessstudios oder in die Bibliothek. Und: für Geimpfte und Genesene fallen private Kontaktbeschränkungen weg.

Diese neuen Bayern-Regeln entsprechen recht genau der ersten Lockerungsstufe aus der Ministerpräsidentenkonferenz - nur kommen sie eben einige Tage eher. Als Bayern und andere Bundesländer wie Berlin schon am Dienstag Lockerungen beschlossen haben, lag der Entwurf der Bund-Länder-Runde schon auf dem Tisch und wurden nur früher umgesetzt.

Eva Lell aus der BR-Redaktion Landespolitik geht im BR24 Thema des Tages davon aus, dass Ministerpräsident Söder damit untermauern möchte, seit Anfang des Jahres die Pandemiepolitik auch mit Augenmaß betreiben zu wollen. So seien Begriffe wie "Freiheit" und "Hoffnung" gefallen, begründet auf der milderen Omikron-Variante.

Wechsel von "Team Vorsicht" ins "Team Freiheit"

Söders Richtungsänderung mag sich aktuell noch nicht in den Umfragewerten niederschlagen, doch laut Eva Lell hat er damit zumindest seine Landtagsfraktion mehr als in den Monaten zuvor hinter sich gebracht. Die Opposition kritisiere ihn zwar, jedoch nicht mit einer Stimme. Grüne und SPD im Landtag würden sich wünschen, dass er nicht vorprescht, sondern sich an den Zeitrahmen des Bundes hält. Die FDP wollte die pandemische Lage in Bayern auslaufen lassen und die AFD fordert seit langem, dass sämtliche Maßnahmen enden.

