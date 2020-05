Wie die Kinderbetreuung in anderen Ländern funktioniert

In Italien sind Schulen und Kindergärten bis September geschlossen. Der Protestschrei der Eltern dagegen ist laut. Mehr als 70.000 haben eine Protestresolution unterzeichnet. In einer Aktion des "Corriere della Sera" schildern mehr als hundert Mütter und Väter ihre Situation. Grundtenor: "Wir schaffen es nicht mehr!" Seit mittlerweile sieben Wochen müssen Kinder weitgehend im Haus bleiben. Erst ab kommender Woche dürfen sie mit ihren Eltern wieder längere Spaziergänge machen oder in Parks gehen, die dann wieder geöffnet werden. Auch Spielplätze, die in Italien allerdings generell weniger genutzt werden als in Deutschland, sind dann wieder zugänglich.

Unvereinbarkeit von Job und Familie?

Für viele Eltern steht das größte Problem aber noch bevor. Wie sollen sie am 4., Mai, wenn viele Betriebe wieder anfangen zu arbeiten, die Betreuung ihrer Kinder organisieren? Der Staat ersetzt bis zu 600 Euro Kosten im Monat für Babysitter oder andere Kinderbetreuer. Die aber seien so gut wie nicht mehr zu finden, klagen viele Eltern. Alternativ kann sich ein Elternteil bis zu 15 Tage im Monat beurlauben lassen und bekommt dann 50 Prozent des Lohnausfalls ersetzt. Die finanzielle Unterstützung für Betreuung oder Freistellung von der Arbeit gibt es aber nur für Eltern mit Kindern von bis zu zwölf Jahren. Eine Krankenschwester, Mutter einer Tochter, schreibt im "Corriere", seit zwei Monaten sei jeder Tag ein Hürdenlauf. Wenn Schulen und Kindergärten wirklich bis September geschlossen bleiben, müsse sie ihren Job aufgeben.

Kinder dürfen nicht alleine raus

In Polen ist der Staat früh und rigoros im Namen der Corona-Bekämpfung eingeschritten. Große Diskussionen wie in Deutschland gab es dabei kaum. Schulen und Kindergärten wurden Mitte März und ein paar Tage früher geschlossen als in Deutschland. Und dabei soll es auch bleiben - mindestens bis zum 24. Mai. Doch damit nicht genug. Anfangs war es unter 18-Jährigen grundsätzlich verboten, ohne Begleitung eines Erwachsenen auch nur auf die Straße zu gehen. Eine Qual für manchen pubertierenden Teenager. Inzwischen wurde die Altersgrenze auf 13 gesenkt, die Maskenpflicht gilt auch auf der Straße, greift für Kinder ab vier und wird weithin beachtet.

Oma und Opa dürfen nicht helfen

Aber natürlich trifft das Ganze auch manche Eltern schwer, zumal in Polen die Oma wegen der Gesundheitsgefahren ausfiel, die vor allem in den ländlichen Regionen große Stütze bei der Kinderbetreuung ist, gelegentlich auch der Opa. Inzwischen gab es Andeutungen, dass es ab Mai Notfallbetreuungen an Grundschulen und Kitas geben soll, wenn Eltern es einfach nicht selbst organisieren können. Details sind bislang unklar. Aber es gibt auch viel Kreativität. Schulen stellten schnell auf E-Learning um, und manche Eltern berichten, der Stoff sei jetzt intensiver als zuvor. Und für Kinder bieten zahlreiche Künstler, Stiftungen, Theater und Museen alle Formen von Web-Workshops, Vorlesungen und IT an. Und Messenger oder gemeinsame Computerspiele retteten wohl auch so manchen Teenager vor dem Quarantäne-Koller in der elterlichen Wohnung.

Mindestabstände nach Wiedereröffnung

In Dänemark laufen der Unterricht in Schulen bis zur fünften Klasse und die Kitabetreuung wieder fast überall, aber nicht so wie vor Corona-Zeiten. Es gelten Mindestflächen: pro Kind und Schüler sechs beziehungsweise vier Quadratmeter, und Tische müssen mindestens zwei Meter voneinander entfernt stehen. Alle zwei Stunden ist Händewaschen angesagt, und zweimal am Tag werden in den Einrichtungen Handläufe, Türgriffe oder Sanitäreinrichtungen desinfiziert. Überall mahnen Schilder: "Kommt euch nicht zu nahe!"

Eltern wollen, dass ihre Kinder keine "Versuchskaninchen" werden

Dass zunächst die Kleinen wieder in die Kitas und Schulen durften, während die Großen noch bis mindestens zum 10. Mai Fernunterricht haben, hat mehrere Gründe. Dieser Fernunterricht funktioniert bei jüngeren Schülern nicht so gut. Und weil sie Betreuung benötigen, die jetzt wieder Kitas und Schulen übernehmen, können Eltern mehr und konzentrierter arbeiten. Ministerpräsidentin Mette Frederiksen nannte das den gesellschaftsökonomischen Grund für die Priorisierung der jüngeren, der die Gesundheitsbehörde zugestimmt hatte. Man habe, was die Verbreitung des Coronavirus durch Kinder angehe, weniger Bedenken als bei normalen Kinderkrankheiten oder der Grippe, hieß es. Allerdings denken nicht alle Eltern so. Viele lassen ihre Kinder zuhause, und allein um die 40.000 haben sich bei Facebook zu einer Gruppe zusammengeschlossen, weil sie nicht wollen, dass ihre Kinder zu "Versuchskaninchen" gemacht werden.

