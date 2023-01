Wie Künstliche Intelligenz die Zukunft prägen wird

Künstliche Intelligenz dringt immer tiefer in den Alltag jedes Einzelnen ein. Dabei geht es längst nicht nur um Saug- oder Rasenroboter, die bei vielen Menschen den Alltag erleichtern. "Systeme der Künstlichen Intelligenz können schon heute Krankheiten erkennen, könnten aber auch theoretisch Biowaffen herstellen, indem das System Millionen von Varianten durchrechnet," sagt Professor Oliver Bendel, der sich auch mit ethischen Fragen rund um die Künstliche Intelligenz beschäftigt.

Die Entwicklung sei nicht umkehrbar und man brauche eine Freiheit der Forschung. "Und trotzdem müssen wir jetzt darüber nachdenken, bestimmte gefährliche KI-Anwendungen zu verbieten." Prinzipiell sei es wichtig, zu verstehen, wie groß die Möglichkeiten durch Künstliche Intelligenz und deren Programme mittlerweile geworden seien.

Roboter immer mehr im Einsatz

So werden mittlerweile Roboter in immer mehr Bereichen eingesetzt, zum Beispiel in Gaststätten als Bedienung oder auch in Altenheimen. Hier ist beispielsweise auch der Roboter Pepper im Einsatz, der von der Firma United Robotics Groups entwickelt wurde. "Er ist insbesondere da einsetzbar, wo die soziale Interaktion im Vordergrund steht. Durch sein freundliches Gesicht, sein Auftreten kann er als Kontraktpunkt dienen", sagt Johannes Kober, Referent der Geschäftsführung der Firma.

Pepper könne mit älteren Menschen interagieren, physische Übungen durchführen und beispielsweise auf dem Tablet Gedankenspiele durchführen. Auch auf einer Kinderkrebsstation sei Pepper im Einsatz. "Dort ist er ein netter Begleiter, mit dem die Kinder spielen können."

Der humanoide Roboter Pepper soll heute Abend auch in der Münchner Runde zu Wort kommen und dort mit Rangar Yogeshwar (Journalist), Alena Buyx (Vorsitzende Deutscher Ethikrat), Judith Gerlach (Staatsministerin für Digitales) und Dagmar Schuller (KI-Unternehmerin) über das Thema "Roboter und künstliche Intelligenz: Wie verändern sie unser Leben“ diskutieren. Um 20:15 Uhr im BR Fernsehen oder im Stream bei BR24. Moderation: Christian Nitsche.

Wie menschlich dürfen Roboter sein?

Oliver Bendel sieht Grenzen, wenn es um das menschliche Antlitz von Robotern geht. Manche dieser virtuellen oder physischen sozialen Roboter seien inzwischen so gut, dass man ihnen auf den Leim gehe. "Wir hören ihnen zu, wir sehen uns ihnen gegenüber und glauben, dahinter stecke mehr", so Bendel. Und das berge Gefahren. Die Menschen müssten sich immer klarmachen, dass das KI-System kein Bewusstsein habe.

"Generell werden unsere Roboter keinen Menschen ersetzen, im Gegenteil", sagt Johannes Kober von der Firma United Robotics Group. "Unsere Roboter sollen Hand in Hand mit Menschen arbeiten. Sie werden Prozesse erleichtern und insbesondere Platz für Mensch-zu-Mensch-Interaktion schaffen."

Neue Möglichkeiten durch Chatbots

Eine weitere KI-Anwendung ist momentan in aller Munde: ChatGPT, ein Chatbot des Unternehmens OpenAI. Tools wie ChatGPT können als Contenterzeugungsprogramme beispielsweise Fragen beantworten oder auch Texte schreiben – mit noch unabsehbaren Folgen für Universitäten und Schulen. Die Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft geht davon aus, "dass ChatGPT längst von Schülerinnen und Schülern für Hausaufgaben oder auch Referate genutzt wird".

Noch dürfe man nicht allen Antworten vertrauen, betont Oliver Bendel. Denn gerade ChatGPT bediene sich aus unterschiedlichem Datenmaterial, beispielsweise auch aus Diskussionsforen. "Das Ergebnis der KI-Technologie in diesem Fall ist eine Frage des Datenmaterials und der Algorithmen."

Die KI-Entwicklerin Ines Montani versucht mit ihrer Firma, genau dieses Problem zu lösen – mit ihrem Tool "Prodigy" hilft sie Entwicklern dabei, Datensätze zu erstellen und vor allem auch deren Qualität zu evaluieren. Auch sie sieht ein Problem darin, wenn eine künstliche Intelligenz beliebige Quellen verwendet: "Man braucht oft nicht das komplette Internet und jeden Text, der jemals geschrieben wurde, man braucht ganz bestimmte Texte, die entsprechend aufbereitet sind für das, was man eben machen möchte mit der Technologie", sagt sie. Noch brauche es in diesem Bereich Kontrolle, doch die Forschung bewege sich sehr schnell weiter.