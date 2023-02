Wie kommt die Hilfe zu den Erdbebenopfern in Syrien?

Zwei Tage nach dem schweren Erdbeben bleiben Lieferungen in das syrische Katastrophengebiet nach Angaben des UN-Flüchtlingshilfswerks UNHCR und mehrerer Hilfsorganisationen schwierig.

Bab al-Hawa ist der einzige offene Grenzübergang zwischen der Türkei und Syrien. Über ihn werden die Millionen Binnenflüchtlinge im Nordwesten des Landes mit Hilfsgütern versorgt. Nach dem Erdbeben in der Nacht zu Montag in der türkisch-syrischen Grenzregion wurde jedoch die Straße zu dem Grenzübergang beschädigt.

UNHCR warnt vor Engpässen

Nun warnten die Vereinten Nationen vor Engpässen bei der Versorgung der Überlebenden. Hilfslieferungen für die Menschen im Nordwesten Syriens seien derzeit nur eingeschränkt möglich, sagte ein UN-Sprecher am Dienstag (Ortszeit) in New York. Gemeinsam mit Partnerorganisationen verteilte das UN-Flüchtlingshilfswerk in Syrien Hilfsgüter, darunter Wärmedecken. Insgesamt leben in Syrien nach Angaben eines UNHCR-Sprechers 6,8 Millionen Binnenflüchtlinge. In Syrien herrschte aufgrund des seit Jahren anhaltenden Bürgerkriegs bereits vor den Erdbeben großes Leid.

Die Menschen in Syrien werden von den UN und internationalen Hilfsorganisationen über Bab al-Hawa versorgt. Grundlage ist eine Resolution des UN-Sicherheitsrates. Russland, ein enger Verbündeter Syriens, hatte immer wieder gegen eine Ausweitung des Mandats Stellung bezogen. Wegen des seit 2011 andauernden Bürgerkriegs wird das Katastrophengebiet im Norden des Landes teils von Rebellen und teils von der Regierung kontrolliert.

Care verteilt Hilfsgüter aus Lagern

Der Nothilfekoordinator der Hilfsorganisation Care, Marten Mylius, erklärte im ZDF-Morgenmagazin, man verstärke die Hilfe in der syrischen Erdbebenregion über bereits laufende Programme in Kliniken und den großen Zeltstädten für Binnenvertriebene.

Momentan sei es so, dass "wir die Hilfsgüter nutzen, die schon da sind", sagte Mylius. Alles, was für die laufenden Hilfsprogramme etwa in Lagerhäusern aufbewahrt und nicht zerstört worden sei, werde nun zur Hilfe für die Erdbebenopfer genutzt. Auch er wies darauf hin, dass sich der Nachschub von Hilfsgütern sehr schwierig gestalte.

Klinik musste evakuiert werden

Von Care unterstützte Einrichtungen seien zum Teil zerstört, sagte Mylius: "Eine unserer Kliniken musste evakuiert werden, die kann jetzt nicht weiter genutzt werden." Eine andere Klinik habe berichtet, 200 Verletzte seien eingeliefert worden. Dorthin würden nun die Medikamente gebracht, die noch auf Lager seien, so Mylius. "Aber es ist bei weitem nicht ausreichend."

Welthungerhilfe verteilt Zelte und Decken

Die Regionalkoordinatorin der Deutschen Welthungerhilfe, Renate Becker, erklärte, man beginne an diesem Mittwoch mit der Partnerorganisation in Syrien, erste Hilfsmaßnahmen durchzuführen. Vor allem würden Zelte, Decken, Matratzen, Nahrungsmittel und Baumaterial zur Verfügung gestellt, denn einige Häuser seien reparierbar. Außerdem werde ein Gemeindezentrum als Notunterkunft hergestellt, um die Menschen vor eisiger Kälte, Regen und Schnee zu schützen.

Erschwert werde die Lage durch die Sperrung des Flughafens Gaziantep, so dass weite Fahren mit dem Auto von anderen Flughäfen erforderlich seien. Auch wenn es "wahnsinnigen Druck" zu schnellem Handeln aufgrund der Kälte und Verzweiflung der Menschen gebe, so müsse man doch Ruhe bewahren, sagte Becker.

"Handicap International" stellt Gehhilfen und Rollstühle bereit

Die Hilfsorganisation "Handicap Internationalx" warnte, dass sich Verletzungen verschlimmern oder zu dauerhaften Behinderungen führen könnten, wenn die Betroffenen keine angemessene Hilfe erhielten. Die Teams vor Ort stellten derzeit Mobilitätshilfen wie Rollstühle, Blindenstöcke oder Gehhilfen bereit. Außerdem benötigten unzählige Menschen psychosoziale Unterstützung, sagte Geschäftsführerin Inez Kipfer-Didavi.

Türkei: "Wir solidarisieren uns auch mit dem syrischen Volk"

Der türkische Botschafter in Deutschland, Ahmet Başar Şen, erklärte, die Türkei helfe den betroffenen Syrern sowohl auf der türkischen als auch auf der syrischen Seite der Grenze. Rund acht bis zehn Millionen Syrer bekämen Hilfe von der Türkei, vier Millionen von ihnen befänden sich als Geflüchtete in der Türkei, vermutlich zwei Millionen im Erdbebengebiet auf der türkischen Seite. "Wir solidarisieren uns auch mit dem syrischen Volk", so der Botschafter. Die Türkei wolle sich dafür einsetzen, dass Hilfsgüter auch zu den Menschen in Syrien gelangten.

Botschafter: Noch unklar, ob weitere Grenzübergänge geöffnet werden

Zur Frage, ob Präsident Recep Tayyip Erdogan weitere Grenzübergänge öffnen lassen werde, könne er nichts sagen, so Sen. "Je nach Sicherheitslage müssen das die türkischen Behörden vor Ort entscheiden. Aber das wird bestimmt geprüft in dieser sehr prekären schwierigen Lage", so der Diplomat.

Mit Informationen von epd, KNA, AFP