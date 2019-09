"Wie könnt Ihr es wagen?": Thunbergs Wutrede beim UN-Klimagipfel

Merkel beschrieb ferner das Klimapaket der Bundesregierung als Beginn eines "tiefgreifenden Wandels" in Deutschland. Die Bundesregierung wolle mit diesen Programm ihren Beitrag zu einer "nachhaltigen Wirtschaft und zu einem nachhaltigen Leben weltweit" leisten, sagte sie in ihrer vierminütigen Rede.

Trump nimmt überraschend an Treffen teil

Auch US-Präsident Donald Trump erschien am Montag überraschend beim Klimagipfel - allerdings nur für einige Minuten. Trump setzte sich am UN-Hauptsitz in New York kurz ins Plenum, obwohl er ursprünglich nicht an dem Treffen teilnehmen wollte. Er hatte den menschengemachten Klimawandel immer wieder angezweifelt und 2017 den Austritt seines Landes aus dem Pariser Klimaabkommen von 2015 angekündigt.