Wie können sich Verbraucher vor Pestiziden schützen?

Fast 500 Pestizid-Wirkstoffe sind derzeit in der EU zugelassen. Jeder einzelne musste ein langwieriges Zulassungsverfahren durchlaufen. Eine Datenanalyse des BR zeigte jetzt, wie Behörden Risikobewertungen der Industrie übernehmen. Ob die Gefährlichkeit eines Stoffes wirklich überprüft wurde, ist nicht nachvollziehbar.

Pestizid Chlorpyrifos auf Obst und Gemüse

So können auch gefährliche Wirkstoffe auf den Markt kommen und in Lebensmitteln landen, wie das Beispiel Chlorpyrifos zeigte. Wissenschaftler hatten aufgedeckt, dass die für die Risikobewertung zuständige Behörde fehlerhafte Angaben des Herstellers offenbar ungeprüft übernommen hatte. Brisante Daten zur Gesundheitsgefährdung schon bei geringer Dosis fielen so unter den Tisch. Chlorpyrifos steht im Verdacht, die Gehirnentwicklung von Ungeborenen zu schädigen. Der Pestizid-Wirkstoff ist zwar in Deutschland nicht mehr im Einsatz, kommt aber durch Obst- und Gemüse-Importe hierher.

Immer wieder Rückstände von Pestiziden gefunden

Jedes eingesetzte Pestizid hinterlässt Rückstände, für die ein bestimmter Grenzwert gilt. Wird dieser Wert überschritten, darf das Produkt nicht verkauft werden. Die Lebensmittelüberwachung der Länder nimmt daher regelmäßig Stichproben. Nur selten werden Überschreitungen der Grenzwerte festgestellt und pflanzliche Produkte aus dem Verkehr gezogen. Aber Rückstände werden immer wieder gefunden.

Zitrusfrüchte, Trauben, Dill betroffen

In den Jahren 2016 und 2017 wiesen unter anderem Zitrusfrüchte (Mandarinen, Clementinen, Zitronen, Orangen) aus Spanien, aber auch Trauben aus Südafrika oder Pomelo aus China Rückstände des Pestizid-Wirkstoffs Chlorpyrifos auf. Höchstwerte überschritten unter anderem eine Probe Dill aus Italien und weiße Trauben aus Südafrika. In diesem Jahr wurden auch Mangos aus Südafrika beanstandet und aus dem Verkehr gezogen.

Proben überschritten die Grenzwerte

In Bayern ist das Landesamt für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit (LGL) zuständig. Auf BR-Anfrage schrieb die Behörde, dass 2017 in 58 von 2.215 Proben Rückstände von Chlorpyrifos gefunden wurden, bei sechs Proben wurde der Höchstgehalt überschritten. Das Bundesamt für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit (BVL), das die bundesweiten Zahlen sammelt, teilte mit, dass 2016 in 3,6 Prozent der Proben Rückstände von Chlorpyrifos gefunden wurden.

Ist Chlorpyrifos eine Gefahr für Schwangere?

In Tierversuchen zur Risikobewertung des Pestizid-Wirkstoffs Chlorpyrifos wurde eine Schädigung von ungeborenen Ratten im Mutterleib nachgewiesen. Daher gab es Fragen dazu, wie gefährlich Rückstände von Chlorpyrifos für Schwangere seien. Das Bundesinstitut für Risikobewertung gibt Entwarnung und verweist darauf, dass erst 2014 die EU-weiten Grenzwerte abgesenkt wurden, "auch auf Basis von Untersuchungen an (…) neugeborenen Versuchstieren, so dass ein Risiko auch für Kinder und schwangere Frauen nach den uns derzeit vorliegenden Informationen bei Einhaltung der o. g. Werte unwahrscheinlich ist."

Schützt Händewaschen vor den Pestiziden?

Das Bundesinstitut für Risikobewertung (BfR) weist darauf hin, dass Chlorpyrifos bei Zitrusfrüchten vor allem auf der Schale verbleibt: "Da Zitrusfrüchte ohne Schale verzehrt werden, ist die tatsächliche Aufnahme durch Verbraucher sehr gering. Bei Einhaltung des gesetzlich festgelegten Höchstgehalts für Chlorpyrifos-Rückstände in Zitrusfrüchten ist ein Risiko für Verbraucher nach uns derzeit vorliegenden Informationen unwahrscheinlich."

Der Toxikologe Peter Clausing vom pestizidkritischen Netzwerk PAN Germany rät außerdem zu sorgfältiger Hygiene: "Es bringt schon was, die Hände zu waschen und die Schale vielleicht erstmal mit einem Tensid zu waschen und dann erst zu schälen. Gewaschenes Obst ist eine Binsenweisheit, doch nicht jeder macht das."