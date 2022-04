Wie können Kriegsverbrechen in der Ukraine verfolgt werden?

Es geht um Morde, um Vergewaltigungen, um gezielte Bombardierungen von Krankenhäusern, Schulen, Kindergärten, um Raketenangriffe auf Menschen, die auf der Straße um Brot anstehen oder auf dem Bahnsteig auf den Zug warten. Es geht um den Einsatz von Waffen, deren einziges Ziel es ist, möglichst viele Menschen zu töten, egal ob Soldat oder Zivilist. Kurz, es geht um Kriegsverbrechen, wie sie aktuell mitten in Europa geschehen, in der Ukraine. Mutmaßlich muss man dazusagen, denn noch ist vieles unklar.

Wer ermittelt gegen Kriegsverbrechen?

Seit Beginn der russischen Kriegshandlungen hat Amnesty International wahllose Angriffe auf Krankenhäuser, Wohngebiete und Kindergärten sowie den Einsatz verbotener Streumunition verifiziert. Wer ermittelt und wie können die Täter und Verantwortlichen zur Rechenschaft gezogen werden?

Ukrainische Wissenschaftlerinnen helfen bei der Aufklärung

Cindy Wittke ist Expertin für Osteuropa und promovierte Völkerrechtlerin am Leibniz-Institut für Ost- und Südosteuropaforschung in Regensburg. Dort leitet sie die politikwissenschaftliche Forschungsgruppe. Jetzt leitet sie seit Kurzem ein ganz besonderes Projekt: eine Arbeitsgruppe, bestehend aus drei Wissenschaftlerinnen, die vor dem Krieg aus der Ukraine geflohen sind, zwei Juristinnen und eine Politikwissenschaftlerin. Sie sollen unter anderem Kriegsverbrechen und Menschenrechtsverletzungen in der Ukraine dokumentieren und analysieren.

"Das Projekt soll natürlich vor allem eine Plattform bieten für diese Wissenschaftlerinnen, dass sie ihre sehr wichtigen Arbeiten tatsächlich auch hier in Sicherheit fortsetzen können und gleichzeitig natürlich, ihnen nun die Möglichkeit geben, aus Deutschland heraus zum Beispiel dokumentierte Kriegsverbrechen zu analysieren und auch an internationalen Foren teilzunehmen", erklärt Cindy Wittke.

Internationaler Strafgerichtshof in Den Haag

Eine zentrale Rolle bei der Verfolgung von Kriegsverbrechen und Verbrechen gegen die Menschlichkeit spielt der Internationale Strafgerichtshof in Den Haag. Nicht zu verwechseln mit dem Internationalen Gerichtshof, auch in Den Haag, der aber Auseinandersetzungen zwischen Staaten verhandelt. Um gegen Einzelpersonen vorzugehen, gibt es seit 20 Jahren den Internationalen Strafgerichtshof in Den Haag. Er hat gegen afrikanische Milizenführer verhandelt, untersucht die Vertreibung der Rohingya in Myanmar und will jetzt Ermittlungen zu Kriegsverbrechen in der Ukraine einleiten.

Kann Putin angeklagt werden?

Schon wenige Tage nach Beginn des Krieges gegen die Ukraine hat der Chefankläger des Internationalen Strafgerichtshof, Karim Khan, Untersuchungen in Sachen Ukraine aufgenommen. Grundsätzlich könnte sogar Russlands Präsident Wladimir Putin vor den Internationalen Strafgerichtshof gestellt werden, sagt der Göttinger Völkerrechtler Kai Amboss. Wenn der Staatschef seine Heimat verlässt.

Aber auch die Mühlen der internationalen Justiz mahlen langsam. Beim Ermittlungsverfahren zur Ukraine geht es zunächst um mögliche Taten beider Parteien vor der russischen Invasion. Erst danach sollen die aktuellen Ereignisse untersucht werden. Aber wie wahrscheinlich ist es, dass der russische Präsident in Deutschland angeklagt und verurteilt wird?

Cindy Wittke vom Leibniz-Institut für Ost- und Südosteuropaforschung in Regensburg ist wenig zuversichtlich. "Die Wahrscheinlichkeit ist natürlich aus der heutigen Sicht relativ gering, und in einigen Jurisdiktionen ist es durchaus möglich, tatsächlich auch ein Verfahren in absentia durchzuführen." Das hieße, dass der oder die Angeklagte tatsächlich nicht präsent ist.

Wichtig sei, dass verschiedene Staaten diese Verfahren auf Basis des Weltrechtsprinzips tatsächlich einleiteten, sagt Cindy Wittke, "und zu dieser wirklich großen Initiative auf internationaler, transnationaler und auf nationaler Ebene beitragen, Kriegsverbrechen in der Ukraine zu dokumentieren, Beweise zu sichten und zu sammeln und diese Beweise tatsächlich auch auszuwerten und insbesondere die Personen zu belangen, derer man habhaft werden kann."

Ermittlerteams vor Ort in der Ukraine

Der Internationale Strafgerichtshof ist mit Ermittlerteams selbst vor Ort in der Ukraine. Es geht darum, mit Augenzeugen zu sprechen, sich einen Überblick zu verschaffen, Material für eine mögliche Anklage zu sammeln. Karim Khan hat vor Ort seine Mission so beschrieben: "Jeder Einzelne hat Rechte, insbesondere Zivilisten, und es ist jetzt die Aufgabe, die Wahrheit über die Geschehnisse herauszufinden, damit Richter entscheiden können, ob jemand die Verantwortung dafür übernehmen muss."

Die Arbeit vor Ort lässt sich am besten beschreiben als eine Art Mischung aus Detektivarbeit und Archäologie. Zum einen exhumieren die Ermittler tatsächlich Leichen und zum anderen sind Ermittler mit Handy und Notizblock unterwegs, befragen Zeugen und packen Projektile in Tüten.

Neue Form der Dokumentation von Kriegsverbrechen

Auch die Digitalisierung spielt bei der Arbeit eine sehr wichtige Rolle, erklärt die Wissenschaftlerin Cindy Wittke: "Die Regierung und verschiedene Regierungsorganisationen haben Portale eingerichtet, in denen Bürgerinnen und Bürger sich registrieren können und Beweise hochladen können von vermeintlichen Kriegsverbrechen, die zur Auswertung hinzugezogen werden können."

Die Arbeit der Forscher in Regensburg zusammen mit den ukrainischen Wissenschaftlern liegt im Analysieren und Auswerten. Wittke beschreibt die Arbeit als "Neue Form der Dokumentation von Kriegsverbrechen, neue Form der Sammlung auch von Beweismaterialien, die durch Privatpersonen erstellt werden und die durch Online-Plattformen eingereicht werden".

Cindy Wittke glaubt, dass hier ein großes Potenzial des internationalen Lernens steckt und hofft, dass in Zukunft Kriegsverbrecher abgeschreckt würden. Denn jeder Mensch, der ein Mobiltelefon hat, könne zur Dokumentation von Kriegsverbrechen beitragen.