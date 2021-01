Wie kann man die eignen Eltern im Lockdown bei Laune halten?

Einsamkeit, Zukunftsängste, Stress zu Hause - die Pandemie stellt uns vor große, ungewohnte Probleme. Bettina Brockmann bekommt viele Seiten dieser Seelennöte mit. Die Paar- und Familientherapeutin arbeitet in der Krisen- und Lebensberatung "Münchner Insel“. Fast alle Gespräche finden derzeit telefonisch statt, zukünftig wird es auch Videoberatung geben.

BR: Was treibt die Menschen in der Lockdown Krise besonders um?

Bettina Brockmann: Neben der Furcht vor einer Ansteckung fragen sich viele Menschen, wie es mit Ihnen weiter geht, ob und wann das Leben wieder seinen normalen Gang gehen wird. Aber auch Konflikte in der Partnerschaft - oder wie man das jetzt so sagen muss - Konflikte mit den Mitglieder des eigenen Hausstandes, spielen eine große Rolle. Und natürlich die Einsamkeit. Die plagt ja häufig ältere Menschen, aber jetzt im Lockdown lastet die Kontaktarmut plötzlich auf allen Altersgruppen. Hinzu kommt: die gewohnten Lösungsstrategien für Konflikte und Stresssituationen funktionieren nicht mehr. Einfach mal weggehen, Freunde treffen, ein Museum besuchen oder ins Fitnessstudio gehen, all das geht gerade nicht.

Unterschiedliche Bedürfnisse

BR: Die Familie rückt stärker in den Mittelpunkt. Das hat gute Seiten, aber es kostet auch Nerven, wenn die mittleren Generation daheim mit Kindern Homeoffice und Homeschooling managen muss. Und dann rufen die Eltern an und klagen über Einsamkeit. Wie soll man mit dieser Situation umgehen?

Bettina Brockmann: Das ist natürlich alles nicht so einfach, weil ja viele Ideen eben jetzt nicht in Frage kommen. Also 'Geh doch mal in ein Alten-Servicezentrum' oder 'Lass uns doch mal überlegen, ob es nicht eine ehrenamtliche Aufgabe gibt.' Man muss da für sich selbst, aber auch für die Eltern neue Strategien entwickeln. Ich versuche in Gesprächen Wege zu finden, wie jemand Kraft aus sich selbst schöpfen kann. Praktisch können das ganz verschiedene Dinge sein wie die Besinnung auf alte, verschütt gegangene Interessen. Ob das Malen, Schreiben, Musizieren ist oder die alten Familienfotos endlich mal sortieren und beschriften. Wichtig ist, das man diese Möglichkeiten im Gespräch mit den Eltern gemeinsam auslotet. Denn jede psychische Krise geht mit Blockaden im Kopf einher. Man dreht sich gedanklich im Kreise und da können Gespräche neue Bahnen für Ideen öffnen.

Zuhören statt innerlicher Abwehr

BR: Solche Gespräche erfordern Zeit und Geduld. Wer selbst Kinder hat, muss derzeit viel bewältigen: Homeschooling und Homeoffice bringen Stress und viel Anpassungsdruck mit sich. Und dann rufen auch noch die eigenen Eltern an und klagen über Einsamkeit. Wie soll man damit umgehen?

Bettina Brockmann: Man sollte versuchen, da nicht nur die klagenden Worte zu hören und innerlich auf Abwehr zu gehen. Stattdessen sollte man beim Zuhören auch überlegen, welche Bedürfnisse der Eltern dahinter stehen. Das sind oft ziemlich fundamentale Ängste vor dem Alleinsein, Traurigkeit oder der Anpassungsstress durch die veränderte Situation. Diese Gefühle sollte man im Gespräch anerkennen, nicht nur durch Zuhören, sondern auch indem man sagt, dass man die Nöte versteht, dass man sich einfühlen kann. Die Ängste eines Menschen brauchen zunächst einfach auch einen Raum, in dem sie anerkannt werden. Wer dagegen gleich mit Trost oder Abschwächen reagiert, der unterdrückt die Gefühle des anderen. Das kann dazu führen, dass das 'Klagen' entweder zunimmt oder der ältere Mensch sich zurückzieht, weil er den Eindruck hat, nicht ernst genommen zu werden.

Eigene Schwächen zeigen

BR: Muss, beziehungsweise darf man sich da auch gegen über den Eltern einfach mal abgrenzen und sagen, dass es einem zu viel wird?

Bettina Brockmann: Ich denke zunächst ist es wichtig, dass man innerlich nicht in so einen Abwehrmodus verfällt und dann schroff und ungeduldig wird. Echte Gespräche sind gerade jetzt, wo wir alle viel weniger Kontakte haben also sonst, besonders wichtig. Also zuhören, aber auch von sich erzählen und auch die eigenen Schwächen zeigen, dann entsteht ein Dialog, der für beide Seiten hilfreich ist. Da darf man aber auch durchaus mal Feedback gehen und den Eltern sagen, dass sie dieses oder jenes Thema jetzt schon wiederholt zur Sprache gebracht haben und nachfragen, was der Andere braucht oder sich wünscht. Zu dieser Offenheit gehört auch das Eingeständnis, mit den Ansprüchen der Eltern überfordert zu sein. Das kann dann auch in einer Vereinbarung münden, dass man Telefonzeiten verabredet oder vereinbart nur jeden zweiten Tag anzurufen. Denn, wenn ich selbst grade sehr gestresst bin, kann ich für mein Gegenüber auch kein offenes Ohr haben.

Briefe und Videoanrufe gegen die Einsamkeit

BR: Ein Besuch mit den Enkelkindern fällt flach, das ist ja besonders frustrierend für die ältere Generation. Wie kann ich da die Eltern bei Laune halten?

Bettina Brockmann: Ich finde, dass man gerade jüngeren Kindern gut dabei einbinden kann, immer wieder kleine Botschaften und Signale an die Großeltern zu schicken, auch am Telefon muss es ja nicht immer das lange, ausführliche Gespräch sein. Ein kurzer Bericht über die Geschehnisse des Tages, kann schon eine sehr hilfreiche Kontaktpflege darstellen. Vielleicht kann man die Eltern auch technisch so unterstützen, dass man sich, zusammen mit den eigenen Kindern per Videoanruf meldet. Sich auch zu sehen und nicht nur zu hören, verstärkt das Kontakterleben. Oder man schickt öfter mal ein Foto von den Kindern. Aber auch die analoge Welt bietet Möglichkeiten: einfach mal wieder Briefe schreiben - und wenn es nur ein kurzer Gruß ist und die Enkel dazu etwas malen.

Lockdown lähmt die Antriebsenergie

BR: Könnte es umgekehrt ein Alarmzeichen sein, wenn die Eltern gar nicht mehr anrufen? Könnte das bedeuten, dass die depressiven Anwandlung überhand nehmen?

Bettina Brockmann: Depressive Stimmungen sind nicht zu unterschätzen. Gerade der Lockdown lähmt die Antriebsenergie von vielen Menschen. Grundsätzlich verschärfen Krisen ja oft die schon gegebenen Dispositionen und bereits vorhandenen Belastungen. Aber Corona fordert uns alle ganz neu und da kann es auch sein, dass Menschen die normale Selbstfürsorge wie Essen, ausreichend Trinken und regelmäßige Bewegung vernachlässigen. Gegen diese Schockstarre und die dabei entstehenden Gefühle wie Unruhe und Angst sowie die Antriebslosigkeit können Anregungen von außen helfen. Ob das nun Anrufe sind oder kurze Besuche. Dabei sollte man sich angewöhnen, auch die Dinge des Alltags zu besprechen: Was hast du eingekauft? Was gibt es bei dir zu essen? Also den Tagesablauf mit den Eltern besprechen und gemeinsam Strukturen wie zum Beispiel feste Spazier- und Telefon-Zeiten vereinbaren. Aber man kann ja auch mal TV- oder Literatur- Tipps austauschen. Auch die Vermittlung von gezielten Entspannungsübungen, kann sehr hilfreich sein. Letztlich soll es darum gehen, den Eltern zu helfen, wieder mehr Aktivitäten zu entwickeln. Wenn ich allerdings den Eindruck habe, dass dies alles nicht ausreichend ist und sich die Eltern immer mehr zurückziehen, sollte ich auch als Angehöriger professionelle Hilfe holen. Vielerorts stehen Beratungsstellen wie die geronto-psychiatrische Dienste zur Verfügung. Auch der Hausarzt kann eine erste Anlaufstelle sein.

"Irgendwann liegt Corona hinter uns"

BR: Unter dem Strich bleibt aber wohl bei vielen das Gefühl, dass wir die aktuelle Situation eh nicht ändern können. Das kann auch dazu führen, dass wir uns ohnmächtig fühlen. Wie lässt sich das aushalten?

Bettina Brockmann: Ohnmacht ist ist ein Gefühl, dass mich hilflos macht. Besser ist es, wenn ich akzeptiere, das die Situation so ist wie sie ist. Gleichzeitig hilft es, sich immer wieder ins Bewusstsein zu rufen, das dies ein vorübergehender Zustand ist, das heißt, irgendwann liegt diese Zeit auch wieder hinter uns. Wenn ich mich so orientiere und auch meinen Eltern dieses Gefühl und zugleich Optimismus im Sinne von 'wir schaffen das gemeinsam' vermittle, stärkt dies die seelische Widerstandsfähigkeit, die sogenannte Resilienz.

Zudem hilft es, wenn man sich selbst als Teil der Verantwortungsgemeinschaft sieht, in der jeder seinen Beitrag zu Pandemiebekämpfung leistet. Ein weiterer wesentlicher Aspekt ist es, sich darauf zu besinnen, wie ich selbst meine Zeit nutzen kann. Vom Aufräumen bis hin zu wiederbelebten alten Hobbies geht es darum, das man das Gefühl behält, sein eigenes Leben zu bestimmen und zu gestalten. Ich steigere damit mein Gefühl der Selbstwirksamkeit.

Im Gespräch mit den Eltern kann man sich auch gemeinsam ausmalen, worauf man sich freut wenn die Krise vorbei ist. Welche Ausflüge werden wir gemeinsam machen? Wen wollen wir zum Familienfest einladen? Solche Gedanken unterstützen das positive Denken und geben Hoffnung. Aber auch ein Rückblick auf das im Leben Geleistete stärkt die seelischen Kräfte. Wir haben ja schon viel erlebt und bereits Krisen gemeistert. Was von dieser Krisenkompetenz hilft mir auch in der aktuellen Situation? Vielen Menschen tut es auch gut, sich zu überlegen, wofür sie Dankbarkeit empfinden.

"Verdrängen tut auf Dauer nicht gut"

BR: Haben Sie sonst noch Tipps? Wie können wir uns und unsere Eltern ablenken von den düsteren Gedanken an die Krise?

Bettina Brockmann: Ablenkung ist erlaubt und erwünscht, aber wichtig ist, dass man alle Gefühle und Gedanken zunächst auch mal akzeptiert. Man darf auch mal traurig und verzweifelt sein. Immer nur verdrängen, tut auf Dauer nicht gut. Doch ansonsten sind viele Formen der Aktivität ja immer auch eine Ablenkung und helfen gegen das Grübeln. Also nicht dauerhaft in negativen Gedanken versinken, sondern zum Beispiel in Bewegung kommen wie einfach zu Hause mal Tanzen, Entspannungsübungen ausprobieren, kreativ werden oder das tun, was man sich schon lang vorgenommen hat. Wenn sich dabei ein 'Flow' einstellt, also so ein Gefühl von, ich vergesse um mich herum Zeit und Raum, ist dies besonders schön.