Wie junge Erwachsene von Armut betroffen sind

Oft fehlt es sogar am einem warmen Mittagessen. Chaida, 20 Jahre, kommt regelmäßig in den Münchner Verein "Boxt euch durch München" für bedürftige Jugendliche. Hier macht sie ihre Hausaufgaben – und sie bekommt ein warmes Essen.

Das ist für die Jugendlichen hier keine Selbstverständlichkeit, erzählt die Vereinsgründerin Michaela Schubert: "Zuhause gibt es oft wenig zu essen. Die Lebensmittel werden immer teurer. Und da sind sie alle sehr dankbar, wenn sie erst mal was Warmes zu Essen bekommen." Der Verein betreut junge Erwachsene zwischen 17 und 20 Jahren – neben dem warmen Mittagessen gibt es Hilfe bei den Hausaufgaben durch junge Ehrenamtliche und Unterstützung, damit sie ihre Schulabschlüsse schaffen.

Bildungsbenachteiligung bei Eltern mit wenig Geld

Armut bei jungen Erwachsenen führt zu Bildungsungerechtigkeit und zu schlechteren Chancen im Leben. Zu diesem Ergebnis kommt die aktuelle Bertelsmann-Studie "Kinder und Jugendarmut in Deutschland". In der Altersgruppe der 18- bis 20-Jährigen ist die Armutsgefährdung mit einem Viertel am höchsten – so das überraschende Ergebnis der Studie. Ein Grund dafür: Bei jungen Erwachsenen greifen Hilfssysteme wie Wohngeld, Bafög und Kindergeld nicht richtig ineinander, kritisiert Antje Funcke von der Bertelsmann-Stiftung. Trotz staatlicher Hilfen hätten viele junge Erwachsene – Studenten, Lehrlinge oder Schüler – zu wenig Geld zum Leben.

Forderung nach Reformen

Die Bildungsexpertinnen der Bertelsmann-Stiftung fordern mehr staatliche Unterstützung für junge Erwachsene, die es ihnen ermögliche, unabhängig vom Elternhaus ihren beruflichen Weg zu gehen. Wichtig sei dafür eine Bafög-Reform. "Die Höhe des Bafög-Satzes müsste angepasst werden an die Bedarfe, die junge Menschen heute haben und auch regelmäßig an Inflation und Preissteigerungen angepasst werden", fordert Funcke. Diese Ausbildungsförderung solle zudem elternunabhängig und ab einem gewissen Alter direkt an Jugendliche gezahlt werden. Angemahnt wird zudem eine schnelle Umsetzung einer Kindergrundsicherung durch die Bundesregierung.

Was bringt die geplante Kindergrundsicherung?

Zusätzlich zum aktuellen Kindergeld von 250 Euro stellt die Staatssekretärin des Bundesfamilienministeriums, Ekin Deligöz (Die Grünen), nun im Gespräch mit dem BR einen Kindergrundsicherungs-Zuschlag von 250 Euro in Aussicht. Dieser Zuschlag soll abhängig vom jeweiligen Einkommen der Eltern gezahlt werden.

Derzeit befindet sich die von der Ampelkoalition geplante Kindergrundsicherung in der Abstimmung mit sieben Ressorts. Gebündelt werden sollen 186 familienpolitische Leistungen zu einem einzigen, dafür höheren Betrag. Bundesfinanzminister Christian Lindner (FDP) hat bereits Finanzierungs-Vorbehalte angemeldet.

"Die Kindergrundsicherung wird nicht daran scheitern, weil wir entschlossen sind, dass das System am Ende erfolgreich ist." Ekin Deligöz, Staatssekretärin im Bundesfamilienministerium

Die Kindergrundsicherung ist eines der wichtigsten Koalitionsvorhaben der Ampel-Regierung. Sie soll unkompliziert an bedürftige Familien fließen. Das Bundesfamilienministerium plant dafür eine bessere Auswertung der verfügbaren Daten – etwa über die Bundesarbeitsagentur oder die Finanzämter – um proaktiv auf einkommensschwache Familien zuzugehen, sagte die Staatssekretärin im BR-Interview.

Arme Jugendliche werden ausgegrenzt

Chaida aus München besuchte als Kind eine Förderschule - die Lehrkräfte hatten sie unterschätzt. Sie hat sich hochgearbeitet: Vom Quali an der Hauptschule über eine Ausbildung als Hauswirtschafterin schaffte sie es auf eine Fachakademie für Ernährung. Was Armut bedeutet, weiß die junge Frau genau: Über ein Jahr lebte sie mit ihrer Mutter und mit ihrer jüngeren Schwester in einer Pension. In zwei Zimmern, auf insgesamt 30 Quadratmetern.

Klassenfahrten musste sie sich vom Jobcenter genehmigen lassen. Auf Geburtstage mit anderen Jugendlichen wurde sie nicht eingeladen – sie hätte auch kein Geld für Geschenke gehabt. Die junge Frau fühlte sich von ihren Mitschülerinnen ausgegrenzt, auch weil ihre Mutter nur Second-Hand-Kleidung kaufen konnte.

"Was ich mir wünschen würde, dass ärmere Kinder aus der unteren Gesellschaft mehr geachtet werden. Dass sie nicht so als Außenseiter dastehen und ausgegrenzt werden." Chaida, 20 Jahre

Inzwischen bekommt Chaida Bafög – rund 800 Euro. An den Wochenenden arbeitet sie in einer Bäckerei. Aber von zuhause ausziehen kann sie damit nicht.

Leben ohne finanzielle Sorgen

Eine Bafög-Reform und die Kindergrundsicherung würden ihr helfen. Ihr Traum: ein eigenes Café zu gründen, in dem die begabte Zeichnerin ihre eigenen Bilder ausstellen kann. Und: den Ausstieg aus der Armut zu schaffen: "Wir wollen ja irgendwann auch gutes Geld verdienen. Wir wollen einfach ein sorgenloses und freies Leben haben, ohne Stress, ohne Geldsorgen", sagt Chaida.