Wie JU-Chef Kuban die eigene Partei unter Druck setzt

Die Turnhalle ist voll, die Mitglieder der Jungen Union skandieren "Kanzler, Kanzler": Friedrich Merz steht lächelnd auf der Bühne. Dann winkt er verlegen ab und wischt sich den Schweiß von der Stirn. Eine Szene vom vergangenen Wochenende. Merz ist zur Jungen Union Baden-Württemberg nach Bad Waldsee gekommen. Hier will er, der vor 17 Jahren schon einmal Unions-Fraktionsvorsitzender war, einen Neuanfang, einen Umbruch darstellen.

Tilman Kuban: Der neue Chef der Jungen Union

Druck zur Veränderung innerhalb der Union baut die Junge Union auf. Der Antreiber: Tilman Kuban. Der 32-jährige Niedersachse wurde im März dieses Jahres zum Bundesvorsitzenden der Jungen Union gewählt. Für viele überraschend, setzte er sich nach einer fulminanten Rede mit einer Zweidrittelmehrheit durch. Sein Ziel: Die Union nach Merkel neu ausrichten: "Es ist jetzt die Zeit. Es geht darum, die CDU zu erneuern. Wir hatten 14 Jahre lang Kanzlerschaft Angela Merkel. Wir wollen es schaffen, als CDU auch in Zukunft die Kanzlerin oder den Kanzler zu stellen."

Parteinachwuchs kritisiert Parteispitze

Neu aufstellen bedeutet für Kuban, viele der Entscheidungen der Ära Merkel hart zu kritisieren. Er hält wenig vom Mindestlohn, von der Aussetzung der Wehrpflicht und vom Atomausstieg. Stattdessen möchte er auf Innovation setzen und ein Kämpfer für die junge Generation sein.

Deswegen hat er letzte Woche im Bundesvorstand der CDU gegen den Kompromiss zur Grundrente gestimmt - eine Positionierung gegen die eigene Parteispitze. Auch gegen Kanzlerin Merkel, die nach der Abstimmung in einem persönlichen Gespräch versucht hat, Kuban vom Grundrenten-Kompromiss zu überzeugen.

Gleich zweimal hat sich Kuban innerhalb weniger Tage gegen den eigenen Parteivorstand positioniert. Erst stellt er die Führungsfrage, dann das "Nein" zum Grundrenten-Kompromiss. "Ich habe lange überlegt, ob ich jetzt schon wieder was machen kann", erzählt er: "Aber am Ende geht es uns um so eine wichtige Sache. Das ist meine Aufgabe, dafür bin ich gewählt worden."

Die Frage: Wer wird Kanzlerkandidat?

Viel wird in der Jungen Union über die Frage diskutiert, wer neuer Kanzlerkandidat werden soll. Per Ur-Wahl soll er oder sie von der Basis gewählt werden, so ein Antrag der Jungen Union, der Ende der Woche auf dem CDU-Parteitag abgestimmt werden soll. Friedrich Merz antwortet auf die Frage eines JU-Mitglieds, ob er als Kanzlerkandidat zur Verfügung stehe: "Ich bin bereit, daran mitzuwirken. Aber ich bin es nur, wenn wir dann wirklich eine Mannschaft haben, ein Team haben. Das ist dann keine One-Man-Show."

Tilman Kuban möchte sich nicht auf einzelne Kandidaten festlegen. Bekannt ist aber seine Nähe zu Friedrich Merz und Jens Spahn, denen er beiden Kanzler-Kompetenz zuschreibt.

Unterstützung der JU ist für Kanzlerkandidaten wichtig

Über 100.000 Mitglieder hat die Jugendorganisation der Union. "Ohne uns ist kein Wahlkampf zu machen", droht Kuban ganz offen. Wie entscheidend die Unterstützung des Parteinachwuchses sein kann, hat die Junge Union Bayern vor zwei Jahren gezeigt. Im Streit zwischen Seehofer und Söder schlug sie sich damals auf die Seite des Letzteren. Anschließend führte an Söder kein Weg mehr vorbei. Er wurde vorzeitig Ministerpräsident.

Tilman Kuban provoziert zur Zeit ganz offen die Parteiführung, sucht den Weg in die Öffentlichkeit. Der Zeitpunkt für diese Offensive ist kein Zufall. Am Wochenende steht der CDU-Parteitag in Leipzig an, auf dem Tilman Kuban und Friedrich Merz dann beide für Wirbel sorgen könnten.