Wie Italien eine neue Eurokrise auslösen könnte

Sollte Italien - die drittgrößte Volkswirtschaft in der Eurozone - tatsächlich seine Schulden nicht mehr bezahlen können, dann kann kein Rettungsschirm das mehr auffangen. Und die Ansteckungsgefahr ist auch höher, weil es um ganz andere Summen geht.

Das Problem ist: Wenn Italien mehr Schulden macht als erlaubt, und die Finanzmärkte das Vertrauen verlieren, dann wollen die Anleger eine höhere Risikoprämie haben dafür, dass sie die italienischen Staatsanleihen überhaupt noch kaufen. Das wiederum bedeutet, dass die Zinsen, die der italienische Staat bieten muss, steigen. Italien muss also noch mehr Geld für die Zinsen aufbringen, Geld das an anderer Stelle fehlt.

Schuldensünder Italien: Die (Ohn)Macht der Anleger

Damit haben die Anleger viel Macht, aber das ist in einer Marktwirtschaft ein ganz normaler und sinnvoller Prozess, denn er diszipliniert ohne einen moralischen Zeigefinger.

Solange die Anleger noch Vertrauen haben, funktioniert der Mechanismus in der Regel. Doch wenn eine Regierung das alles ignoriert und weitermacht wie bisher, dann muss der Staat seinen Schuldenberg mit immer höheren Zinsen finanzieren - und die Verschuldung steigt weiter. Oder er fängt zum Sparen an. Oder er zahlt seine Schulden nicht mehr zurück.

Riskantes Dominospiel: Als erstes wanken die Banken

Wenn das passiert, ist der Staat faktisch pleite. Und dann fällt der erste Dominostein: Die italienischen Banken, die haben nämlich den Großteil der italienischen Staatsanleihen. Sie müssen dann Anleihen abschreiben, machen Verlust. Da die italienischen Banken noch aus der letzten Krise viele faule Kredite in ihren Büchern haben, dürften einige von ihnen ins Wanken geraten - und das könnte sich dann ausbreiten.

Die Finanzwelt ist eng miteinander verflochten. Banken geben sich gegenseitig Kredit, sind aneinander beteiligt. Viele sind nicht mehr nur rein nationale Finanzinstitute, sondern internationale Konzerne. Man denke nur an die Hypovereinsbank, die eine Tochter der italienischen Uni Credit ist.

Ansteckungsgefahr: Finanzwelt ist verflochten

Auch französische, spanische und deutsche Banken haben italienische Anleihen in ihren Büchern. Die müssen sie ebenfalls abschreiben und Verluste verbuchen. Am Ende müssen nicht nur italienische Banken aufgefangen werden, sondern auch noch die anderen in den weiteren Eurostaaten.

Und es geht noch weiter: Viele große Versicherungen und Fonds haben italienische Anleihen in ihrem Portfolio - wo sie zum Beispiel die Gelder aus Lebensversicherungen oder Investmentfonds angelegt haben. Auch die werden darunter leiden.

Euroaustritt Italiens: Gefahr für Zentralbank und Sparer

Der nächste Dominostein trifft dann die Europäische Zentralbank und mit ihr alle anderen Eurostaaten. Denn Italien ist im Euro-Zahlungssytem Target hoch verschuldet. Man kann sich das in etwa wie einen Überziehungskredit vorstellen. Das wirkt sich zwar erst einmal nicht praktisch aus, aber falls Italien aus dem Euro austreten würde, werden diese Summen vermutlich nicht zurückgezahlt, das müssten dann die anderen Staaten tragen.

Der letzte Dominostein trifft schließlich den, der sich am wenigsten wehren kann: Die vielen italienischen Sparer, denn auch sie haben fleißig die Anleihen ihrer Regierungen gekauft. Auch sie würden dann alles verlieren.

Da greift auch kein Einlagensicherungsfonds, den es zwar auch in Italien gibt, der aber nur für Spareinlagen gilt, nicht für Anleihen. Ganz abgesehen davon, ob ein Sicherungsfonds das bei einer tiefen Bankenkrise überhaupt auffangen könnte.