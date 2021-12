Nach-Weihnachtlicher Genuss: Wie isst man seinen Christbaum?

Julia Georgallis muss nicht lange überlegen, wenn man sie nach ihrem persönlichen Lieblingsrezept aus dem Kochbuch fragt: Das Eis mit Weihnachtsbaumnadeln und Ingwer sei köstlich und ganz leicht zuzubereiten. Sie empfiehlt, dafür blaue Fichtennadeln zu verwenden, weil die ein bisschen nach Vanille schmecken. Aber auch andere Nadelbäume würden sich eignen, sofern sie aus ökologischem Anbau kommen und unbehandelt sind. Aufpassen müsse man allerdings mit der giftigen Eibe.

Christbaumnadeln ähnlich wie Rosmarin verwenden

30 verschiedene Rezepte, inspiriert aus aller Welt, hat die Londonerin im Kochbuch "How to eat your christmas tree" zusammengetragen. Von mit Tannenzweigen geräuchertem Fisch, über eingelegte Eier mit Fichtennadeln bis zu einem Piniensorbet. Was man dem Titel nach vielleicht missverstehen könnte: Es geht nicht darum, ganze Christbaumzweige zu verschlingen, sondern viel mehr ums Aroma, das die Nadeln abgeben. Ähnlich wie bei Rosmarin.

Im Vordergrund stand Spaß

Julia Georgallis ist gelernte Industriedesignerin, aber sie hat als Bäckerin gearbeitet und sich immer mehr mit Essen und Zutaten beschäftigt. Weil sie außerdem, wie sie sagt, Abfall hasst, kam sie 2015 an Weihnachten gemeinsam mit einer Freundin auf die Idee, mit Rezepten aus Nadelbäumen zu experimentieren.

Die Zutaten dafür hätten sie zunächst in Nachbargärten gesammelt. Georgallis sagt, es gehe ihr vor allem darum, Spaß zu haben und kreativ zu sein. Aber auch der Nachhaltigkeitsgedanke ist ihr wichtig.

Für Weihnachten werden Millionen Bäume gefällt

Nutzen, was da ist, und das weiterverwerten. Ihr sei bewusst, dass es den Klimawandel nicht aufhalten wird, wenn Menschen Teile ihres Tannenbaums essen. Aber sie will zum Nachdenken anregen. Gerade an Weihnachten, in der Zeit des Überkonsums, wo laut Schutzgemeinschaft Deutscher Wald, SDW, allein hierzulande jährlich um die 25 Millionen Christbäume gefällt werden.

Rezepte mit Nadelbäumen aus aller Welt

Nicht alle Rezepte enthalten Nadeln von klassischen Christbäumen wie Fichten oder Tannen. Julia Georgallis hat den Begriff Weihnachtsbaum weitergefasst und beispielsweise auch Wacholder, Pinie oder Bambus dazu genommen, wenn sie in anderen Kulturen eine ähnliche Bedeutung haben. Bambus beispielsweise steht in Teilen Asiens für Beständigkeit, Widerstandsfähigkeit und Hoffnung.

Georgallis ist wichtig, zu betonen, dass sie nicht die erste ist, die Nadelbäume zum Kochen verwendet. Auch in Bayern kennt man Rezepte mit Tannennadeln. Und das Bundeszentrum für Ernährung empfiehlt insbesondere junge Fichtentriebe für die Küche. Sie enthalten viel Vitamin C, Gerbstoffe und ätherische Öle. Die sogenannten "Maiwipfel" sammelt man allerdings im Frühjahr.