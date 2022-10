Wie Iranerinnen von Nürnberg aus für einen freien Iran kämpfen

Seit dem gewaltsamen Tod der 22-jährigen Studentin Jina Mahsa Amini im Iran ist in ihrer Heimat nichts mehr wie es vorher war. Sie war von der iranischen Sittenpolizei festgenommen worden, weil sie gegen die Kleidervorschriften verstoßen haben soll. Am 16. September ist sie im Krankenhaus gestorben.

Vieles deutet daraufhin, dass Polizisten auf ihren Kopf eingeprügelt haben, wodurch sie schließlich zu Tode kam. Ihr Tod hat weltweit für Entsetzen gesorgt und eine Bewegung in Gang gebracht, die sich gegen das autoritäre Regime im Iran richtet. Auch in Nürnberg und der Umgebung haben sich viele Menschen zusammengetan, um die Bewegung zu unterstützen.

Exil-Iraner international vernetzt

Welche Slogans sollen auf die Plakate, welche Bilder und welche Lieder will man singen? All das besprechen Mohsen, Fatemeh und Zeynab in einer Wohnung im Nürnberger Norden. Sie planen für die kommende Demonstration an der Lorenzkirche, die am Abend (29.10.22) stattfinden soll.

Regelmäßig gibt es gemeinsame Treffen, oft auch online. Ein Kernteam von etwa 20 Leuten ist dabei, nochmal 50 weitere unterstützen sie, wo sie gebraucht werden. Das Handy von Mohsen klingelt regelmäßig, er ist in mehreren Chatgruppen und bestens international vernetzt. Er weiß, was andere Menschen aus dem Iran gerade weltweit planen. Für ihn ist es wichtig, die Bewegung zu unterstützen. Er hatte die Hoffnung, dass sich in seinem Heimatland etwas ändert, eigentlich schon aufgegeben. Er hätte nicht erwartet, dass gerade Frauen mit ihren Protesten den Stein ins Rollen bringen.

"Wir haben nicht erwartet, dass wir so mutige Frauen im Iran haben. Angefangen bei Schulmädchen. Man sieht sie auf der Straße, sie wehren sich gegen den Hidschab, sie wehren sich gegen die Regierung.“ Mohsen Namakian (aus dem Englischen übersetzt)

Kontakt zu Familie im Iran – ein Risiko

Auch Zeynab ist seit mehreren Wochen bei der Organisationsgruppe dabei. Die 32-Jährige lebt seit 2018 mit Unterbrechungen in Franken. Der Kontakt zu ihrer Familie ist aktuell besonders schwierig. Telefonate oder Videoschalten sind so gut wie nicht möglich, jeder Kontakt aus dem Ausland könnte zu einem Sicherheitsrisiko für ihre Familie werden. Dass sie sich dem Protest angeschlossen hat, ist daher besonders mutig, denn es bedeutet für sie – wie für viele andere auch – dass sie ihre Familie und Freunde im Iran nicht besuchen kann, solange das Regime noch an der Macht ist. Trotzdem muss sie protestieren, sagt sie. Es sei ihre Verpflichtung.

"Ich bin hier in Sicherheit. Seit ich bei den Protesten dabei bin, ist das Einzige was mir passieren kann, dass ich nicht mehr die Möglichkeit habe, in den Iran zu gehen – weil ich die Sorge habe, dass ich verhaftet werde." Zeynab

Forderung nach stärkeren Sanktionen

Um das Regime zu bezwingen, brauche es neben dem Protest im Iran und auch weltweit vor allem stärkere Sanktionen, da sind sich viele aus der iranischen Community einig. Deshalb versuche man derzeit, auch in Deutschland Kontakt zu verschiedenen Politikerinnen und Politkern aufzunehmen, erzählt Fatemeh. Es sei jetzt besonders wichtig, das Ganze größer zu machen, den Radius zu erweitern. Nur so habe man die Chance, dass sich etwas verändert, glaubt die 30-Jährige. Dem stimmt auch Maede Soltani bei. Es brauche wirtschaftliche Sanktionen zum Beispiel auch beim Atomabkommen mit dem Iran. Die Gelder, die hier fließen, würden benutzt, um die Menschen im Iran zu unterdrücken, sagt Maede.

Weitere Demonstrationen

Auch in dieser Woche haben wieder Demonstrationen in Nürnberg stattgefunden. Am vergangenen Mittwoch zum Beispiel hatte man sich zu einer Kundgebung getroffen, um dem Tod von Mahsa Amini zu gedenken. Sie war 40 Tage vorher gestorben und im Iran dauert die Trauerphase genau 40 Tage.

Auch bei der großen Demonstration am vergangenen Wochenende in Berlin waren aus Franken Menschen mit drei Reisebussen angereist, um mit rund 80.000 anderen aus ganz Europa ein Zeichen zu setzen. Für die Menschen aus dem Iran in Franken ist es wichtig, sich mit ihren Verwandten und Freunden im Iran zu solidarisieren. Was sie verbindet ist auch die Trauer und Wut über die vom iranischen Regime umgebrachten Menschen, weil diese zum Beispiel demonstriert hatten.

Hoffen auf den Sturz des Regimes

Was viele Iraner und Iranerinnen in Nürnberg und Umgebung ebenfalls verbindet: Die Hoffnung, dass sich nach Jahrzehnten der Unterdrückung im Iran endlich etwas ändert. Der Zusammenhalt und die Solidarität sei so groß, sowas habe sie noch nie erlebt, erzählt Fatemeh. Das sei, trotz des traurigen Umstands, dann auch etwas Schönes.

Maede Soltani sieht das ähnlich und hofft, dass sich auch viele Menschen, die in Deutschland leben, weiter mit den Iranerinnen und Iranern solidarisieren. Sie ist froh, dass sie in Deutschland lebt, wo es eine Demokratie und freie Meinungsäußerung gibt. Sie wünscht sich – wie viele andere Menschen auch – dass es im Iran bald auch eine Demokratie und die Einhaltung der Menschenrechte gibt. So, wie in ihrer neuen Heimat Deutschland.