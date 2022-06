Wie in Weiden: Erneute Warnung vor Ecstasy im Champagner

Von außen sind die Flaschen den Angaben zufolge unauffällig, im Glas hätte die vergiftete Flüssigkeit aber eine rötlich-bräunliche Farbe. Außerdem schäume der Champagner beim Einschenken nicht und rieche durch das MDMA nach Anis.

Neben der Chargennummer LAJ7QAB6780004 werden nach Angaben der Verbraucherzentrale Schleswig-Holstein nun zusätzlich auch alle Flaschen mit der Chargennummer LAK5SAA6490005 zurückgerufen.

Erinnerungen an Weiden werden wach

Im Februar war es bereits zu ähnlichen Fällen gekommen: In den Niederlanden, in Rheinland-Pfalz - und in Weiden in der Oberpfalz. Dort hatten acht Gäste in einem Lokal eine mit MDMA versetzte Champagnerflasche derselben Edition, wie sie jetzt betroffen ist, getrunken und danach Vergiftungserscheinungen gezeigt. Ein Mann starb an den Folgen, die anderen Betroffenen konnten nach einigen Tagen aus dem Krankenhaus entlassen werden.

MDMA-Champagner kam wohl aus Privatverkauf

Zunächst gingen die Ermittlungsbeamten in dem Fall davon aus, dass die Flasche, die die Betroffenen getrunken hatten, vor dem Verzehr originalverpackt war - später stellte sich heraus, dass in der Flasche "nicht mehr der Originalkorken" gewesen sei. Sie sei geöffnet, der Inhalt verändert und wieder verschlossen worden. Ein "Mann aus der Region" habe dem Weidener Lokal die Flasche privat verkauft.

Bei einem ähnlichen Vorfall in den Niederlanden erlitten vier Menschen durch das Trinken des flüssigen Ecstasy-Wirkstoffs MDMA aus einer gleichartigen Flasche erhebliche Vergiftungen.

Drogenfund in Champagnerflaschen in Australien

Die beiden Vorfälle führten zu weitreichenden Ermittlungen - bis nach Australien. Es stellte sich heraus, dass bereits 2018 bei einer Grenzkontrolle flüssiges MDMA in geschmuggelten Champagnerflaschen gefunden worden war. Dies sagte ein Sprecher des Bundeskriminalamts (BKA).

Rückrufaktion - Ermittlungen laufen

Die Ermittlungen dazu, wie das MDMA in die Flaschen eingefüllt wurde und auf welchen Wegen die mit der Droge verunreinigten Flaschen vertrieben werden, laufen derzeit.