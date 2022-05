Expertengespräch: Wie geht es weiter mit der Nato?

Seit dem heutigen Mittwoch ist es offiziell: Schweden und Finnland haben die Mitgliedschaft in der Nato beantragt und damit den Startpunkt für einen mehrstufigen Beitrittsprozess gesetzt. Wird die Nato am Ende davon profitieren?

Für Sicherheitsexperte Simon Koschut keine Frage. Schließlich brächten beide hoch-technologisierte konventionelle Armeen in das Bündnis ein - im Falle Finnlands sogar eine sehr große Armee - und könnten der Nato den europäischen Norden wie auch die Ostsee als geostrategische Räume erschließen, betont der Professor für Internationale Sicherheitspolitik an der Zeppelin-Universität Friedrichshafen im BR24 Thema des Tages.

Eine Provokation für Russland?

Das Unbehagen auf russischer Seite kann der Experte für internationale Sicherheitspolitik zwar nachvollziehen - schließlich zeige sich einmal mehr, dass Putin mit seinem Ziel, den Westen zu spalten, "krachend gescheitert" sei. Aber:

"Ohne den Angriffskrieg auf die Ukraine hätten die beiden Staaten nicht im Traum daran gedacht, der Nato beizutreten." Simon Koschut

Der Politologe sieht daher auch kein Grund dafür, das russische Narrativ zu übernehmen, wonach die Osterweiterung der Nato einen gegen Russland gerichteten aggressiven Akt des Bündnisses darstelle. Schließlich habe wie schon bei vorangegangenen Erweiterungen niemand die Neuanwärter gezwungen, sich dem Bündnis anzuschließen.

Wie verändert sich die militärische Lage an der Grenze?

Mit dem Beitritt verdoppelt sich die Grenze der Nato zu Russland. Für Koschut ergeben sich daraus ganz neue Fragen, etwa zur atomaren Beteiligung Schwedens und Finnlands. Bisher nämlich, so Koschut, teilten die USA ihr Atomwaffenarsenal mit mehreren Nato-Staaten. Die beiden Nordstaaten aber hätten sich in der Vergangenheit anders als die Nato klar für den Atomwaffensperrvertrag positioniert - ein möglicher Widerspruch, der jetzt aufgelöst werden müsse.

In der Frage einer Truppenstationierung in den Beitrittsländern geht Koschut davon aus, dass es ähnlich wie im Baltikum nicht zu einer permanenten, sondern einer rotierenden Stationierung kommen wird - ergänzt durch eine dauerhafte Luftraumüberwachung, die die neuen Grenzregionen vor erwartbaren russischen Provokationen schützen könnte.

Für die Übergangszeit hat Kanzler Scholz den Neumitgliedern gegenseitigen Schutz zugesichert...

Eine ganz neue Situation, urteilt der Experte: Bisher habe es bei Neuzugängen bis zum vollzogenen Beitritt nie konkrete Bedrohungsszenarien durch Russland gegeben. Nach dem Angriff auf die Ukraine seien Beistandsgarantien nach dem Artikel 5 der Nato-Satzung nun aber enorm wichtig - auch und gerade als Signal an Putin. Die USA und Großbritannien hätten diesbezüglich sogar schon schriftliche Garantien abgegeben.

Die Türkei stellt sich quer. Wie weit wird die Nato hier entgegenkommen?

Simon Koschut geht davon aus, dass die Nato an Zusagen gegenüber der Türkei nicht vorbeikommt. Möglich seien Waffenlieferungen, die die USA und ihre Partner nach dem Einmarsch der Türkei in Nordsyrien auf Eis gelegt haben. Alternativ könnte Wirtschaftshilfe für das krisengeschüttelte Land am Bosporus ein Thema werden, etwa in Form von Devisen und Investitionen.

Als die dritte Möglichkeit bringt Koschut eine Aufwertung für Erdogan ins Spiel - immerhin stehen im nächsten Jahr in der Türkei wieder Wahlen an. Denkbar wäre ein Tête-à-Tête des türkischen Regierungschefs mit dem US-Präsidenten beim nächsten Nato-Gipfel, das Erdogan Gelegenheit geben würde, sich als "großer Gewinner" zu präsentieren.

Sollte es zum Bündnisfall kommen - könnte die Türkei erneut zum Problemfall werden?

In der Theorie ja, sagt Koschut - das Einstimmigkeitsprinzip gewährt jedem der 30 Nato-Staaten ein Vetorecht, was in den USA nach dem 11. September 2001 auch zu Befürchtungen geführt habe.

"In der Praxis kann ich mir das nicht vorstellen, weil der Beistandsartikel 5 das Herzstück der Nato darstellt. Wer den in Frage stellt, stellt auch die Nato in Frage." Simon Koschut

Sollte sich der Konflikt wider Erwarten verhärten, könnte ein Ausschluss der Türkei zum Thema werden - US-Außenminister John Kerry habe sich nach den drastischen Reaktionen Erdogans auf den Putschversuch in der Türkei schon entsprechend geäußert, zudem sei die Türkei als "Enfant Terrible der Nato" hinlänglich bekannt, das auf Kosten der Einigkeit den eigenen Vorteil sucht. Aber: "Ernsthaft diskutiert das keiner."

Thema Österreich: Der nächste Beitrittskandidat?

Koschut glaubt nicht, dass die Österreicher und Österreicherinnen sich kurzfristig zu einem Nato-Beitritt entschließen werden. Schließlich sei Österreich "von Nato-Staaten umzingelt" und damit deutlich weniger exponiert als Finnland und Schweden.

"Geostrategisch stellt sich für Österreich und andere neutrale Staaten eher die Frage, ob man an der neu entstehenden Sicherheitsordnung und sicherheitspolitischen Maßnahmen mitreden will oder außen vor bleibt." Simon Koschut

Als neutraler Staat, so Koschut, könne man sich natürlich nicht so stark einbringen wie am Tisch des Nato-Rats.

Simon Koschut ist Professor für Internationale Sicherheitspolitik an der Zeppelin Universität Friedrichshafen, Heisenberg Fellow der FU Berlin und Autor von "Die Grenzen der Zusammenarbeit. Sicherheit und transatlantische Identität nach dem Ende des Ost-West-Konflikts".