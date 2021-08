Wie geht's weiter? Marathonsitzung zu Corona-Vorgehen erwartet

Neues System zur Bewertung der Corona-Lage

Die Inzidenz, also die Infektionszahlen pro Hunderttausend Einwohner, dürfte wohl in Zukunft von anderen Werten zur Einschätzung der Corona-Lage begleitet werden. Denn mit immer mehr Impfungen, vor allem der Älteren, sagt die Inzidenz allein nur wenig aus über die Belastung des Gesundheitssystems. Mehrere SPD-Länder schlagen eine “Corona-Ampel” vor, die neben der Inzidenz auch die Impfquote, eventuell nach Altersgruppen, und die Auslastung der Intensivstationen berücksichtigt.

Der Chef der CSU-Landesgruppe im Bundestag, Alexander Dobrindt, hat als neuen Wert die “3I” ins Spiel gebracht, also eine Kombination aus Inzidenz, Impfquote, Intensivbettenbelegung. Wie man es am Ende nennt, ist noch offen. Aber als ziemlich sicher gilt: die Inzidenzen 35, 50 und 100, die im Infektionsschutzgesetz bisher Maßnahmen begründeten, sollen durch höhere Schwellenwerte, in Kombination mit anderen Kennzahlen, abgelöst werden. Unter Umständen müsste dann auch das Gesetz geändert werden, inklusive einer eventuellen Sondersitzung des Bundestages noch in der Sommerpause.

Ende aller Corona-Maßnahmen?

Einen "Tag der Freiheit", also die Aufhebung aller Corona-Maßnahmen wie in Großbritannien, wird es wohl vorerst nicht geben. Das wünschen sich FDP und die AfD. Dagegen spricht, dass zum Beispiel Kinder unter 12 Jahren noch nicht geimpft werden können, da für sie noch kein Impfstoff zugelassen ist. Sie haben also keine Wahl. Und auch wenn Kinder - je sie jünger sie sind - nur eine leichte Infektion durchmachen, weiß man bisher zu wenig über mögliche Spätfolgen einer Corona-Infektion. Die MPK wird daher sehr wahrscheinlich dafür plädieren, Masken, Abstand und Lüften als Basis-Maßnahmen gegen die Pandemie beizubehalten. Zumindest bis zum nächsten Frühjahr.