Anschläge, Rückkehrer, Schläfer: Wie gefährlich ist der IS noch?

Die Zeiten, als der sogenannte Islamische Staat ständig durch Attentate in Europa von sich Reden machte, sind weitgehend vorbei. Unvergessen sind die Anschläge in Paris im November 2015 auf das Konzerthaus Bataclan sowie Bars und Restaurants in der Innenstadt, oder auf den Brüsseler Flughafen ein halbes Jahr darauf. Auch der Attentäter vom Berliner Breitscheidplatz kurz vor Weihnachten 2016 mordete im Auftrag des IS - angeleitet von einem IS-Operateur, mit dem er bis zuletzt über einen Messenger-Kanal verbunden war.

Terrorgefahr in Westeuropa nicht vorbei

Anschläge dieser Größenordnung haben wir nun einige Jahre schon nicht mehr erlebt - das sogenannte Kalifat des IS ist von der Landkarte verschwunden. Aber ist die Bedrohung durch den sogenannten Islamischen Staat damit Geschichte? Nein, sagen die deutschen Sicherheitsbehörden. Erst vor einem Monat äußerte sich dazu Verfassungsschutzpräsident Thomas Haldenwang bei der Anhörung der Nachrichtendienste durch das Parlamentarische Kontrollgremium des Bundestags.

"Wir haben die Sorge, dass der IS auch wieder Hit-Teams (Anschlagskommandos) nach Westeuropa schicken könnte, oder sich selbst wieder mit Strukturen in Westeuropa reorganisiert." Thomas Haldenwang, Chef des Bundesamts für Verfassungsschutz

Potentielle Attentäter in Deutschland vor Gericht

Die Attentäter von Paris im Jahre 2015 hatte der IS zum Teil entsandt. Doch die Terrororganisation, die zurzeit aus dem Untergrund operiert, muss gar keine Attentäter nach Europa schicken oder über eigene Strukturen verfügen, wie seinerzeit den IS-Prediger Abu Walaa in Hildesheim.

Zurzeit stehen fünf Tadschiken in Düsseldorf vor Gericht: Ihnen wird vorgeworfen, einen Anschlag auf einen Islamkritiker in Neuss geplant zu haben. Außerdem sollen sie den IS finanziell unterstützt haben. Sie sollen sogar nach Albanien gereist sein, um dort einen Auftragsmord zu verüben - der Plan scheiterte jedoch. Ihre Instruktionen erhielten sie von einem ranghohen IS-Anführer in Afghanistan.

Terror-Zelle in Afghanistan

Provinz Khorasan nennt sich der IS in Afghanistan, kurz IS PK. Aufmerksam beobachten die deutschen Sicherheitsbehörden, wie sich der IS PK entwickelt, jetzt nach der Machtübernahme der Taliban in Afghanistan. "Besonders wachsam werden wir beobachten müssen, ob der IS PK sich durch Attentate in der Region als globaler jihadistischer Akteur positioniert und daraus auch Ambitionen auf Anschläge aus Europa ableitet", meint BND-Präsident Bruno Kahl.

Propagandistisch ist der IS ohnehin weiter aktiv, wenn auch nicht mehr auf dem Niveau der Jahre 2015 bis 2017.

IS-Propaganda: Anschlagswillige in Europa rekrutiert

Seinerzeit verfügte der IS über eine erstaunliche Propagandamaschinerie. Darüber hinaus waren IS-Operateure in islamistischen Foren unterwegs, wo sie gezielt nach Anschlagswilligen in Europa suchten, sie weiter radikalisierten, bei der Anschlagsplanung unterstützten und bis in den Anschlag begleiteten.

Denkbar ist das auch heute noch, wenn es auch zuletzt keine Fälle dieser Art mehr gegeben hat. Die Sicherheitsbehörden sehen dennoch weiterhin eine hohe Gefahr islamistisch motivierter Anschläge in Deutschland - vor allem mit einfachen Mitteln.

Messerattentate mit Bezug zum IS

Im Oktober 2020 verübte ein IS-Anhänger einen Anschlag auf ein homosexuelles Paar in der Dresdner Altstadt mit einem Messer - einer der Männer starb. Bei einem Messerangreifer, der Anfang November in einem ICE zwischen Regensburg und Nürnberg mehrere Menschen verletzte, fanden die Ermittler IS-Propagandamaterial auf dem Rechner. Keine IS-Verbindung gibt es dagegen nach bisherigem Stand zu dem Attentäter, der im Juni in der Würzburger Innenstadt drei Frauen mit einem Messer tötete.

Der Verfassungsschutz rechnet knapp 2.000 Personen dem islamistisch terroristischen Personenpotenzial zu - das sind Personen, denen man einen Anschlag oder die Unterstützung eines Anschlags zutraut.