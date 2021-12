Wie gefährlich der IS im Nahen Osten noch ist

Das Lager al-Hol, im Nordosten Syriens, nahe der Grenze zum Irak: Die Lebensbedingungen sind erbärmlich. Schwarz verhüllte Frauen, Kinder in abgerissener Kleidung. Es sind Familienangehörige von IS-Männern, die selbst überwiegend inhaftiert wurden oder tot sind. Internationale Hilfsorganisationen bringen Nahrungsmittel und Trinkwasser, die Gesundheitsversorgung ist schlecht; Schulunterricht gibt es kaum.

Eingesperrt in al-Hol: Lager mit 60.000 Frauen und Kindern

In dem Lager waren lange Zeit Iraker untergebracht, die nach dem Einmarsch der USA in ihr Land, 2003, geflohen waren. Dann, Anfang 2019, sperrten hier die SDF, eine von Kurden geführte Miliz, Frauen und Kinder ein.

Fast 60.000 Menschen sollen heute noch in al-Hol sein - die meisten aus Syrien und dem Irak, ein paar Tausend aus Dutzenden anderen Ländern weltweit. Nach langen Diskussionen wurden einige wenige in die Heimat zurückgeholt. Unter ihnen waren auch Deutsche. Manche Syrerinnen kamen auf freien Fuß.

Wo der IS junge Kämpfer rekrutiert

Al-Hol ist ein Lager, in dem der IS unter Kindern und Jugendlichen neue Kämpfer rekrutiert. Das hat gerade erst der Generalinspekteur des US-Verteidigungsministeriums, der für die Operationen gegen den IS zuständig ist, in seinem aktuellen Bericht festgehalten. Mütter vermitteln die IS-Ideologie, ihr Nachwuchs wächst in Armut auf – und mit dem Hass auf die anderen, die Andersgläubigen, die, die sie einsperren.

IS-Bedrohung aus dem Untergrund

Seit 2019 kontrolliert der IS kein zusammenhängendes Territorium mehr. IS-Chef Abu Bakr al-Baghdadi ist seit einer US-Militäroperation, ebenfalls 2019, tot. Seine militante, islamistische Ideologie aber lebt. Verkörpert wird sie von Baghdadis Nachfolger, einem irakischen Turkmenen. Er versteckt sich, irgendwo. Das Pentagon spricht von insgesamt mehreren Tausend IS-Anhängern im Untergrund. Im August stellte Vladimir Voronkov, der Leiter der Antiterrorabteilung der UN, einen Bericht zum IS vor.

"Die Bedrohung durch den IS blieb auch während der vergangenen sechs Monate unverändert groß. Die Organisation bildet sich weiterhin neu, sie rekrutiert Anhänger und intensiviert ihre Aktivitäten, sowohl im Internet als auch am Boden." Vladimir Voronkov, Antiterrorabteilung UN

Zugriff auf Millionen Dollar Geldreserven

Aus Untergrundzellen heraus verüben die IS-Terroristen Attentate auf Regierungseinrichtungen und Militärposten: im Umland von al-Hol, im Grenzgebiet von Syrien und dem Irak, aber auch in anderen Gebieten der Region. Vladimir Voronkov hält fest, der IS habe immer noch Zugang zu beträchtlichen Geldreserven. Von 25 bis 50 Millionen US-Dollar ist die Rede.

Die Führung der Terroristen sei dezentralisiert mit mehr Autonomie für regionale Gruppen. Das, so der Leiter der Antiterrorabteilung der UN, erweitere den Handlungsspielraum des IS. Die Terroristen erpressen manche Einwohner kleiner irakischer Dörfer, um Geld zu bekommen - oder Unterschlupf.

Kampf gegen den IS-Terror gebiert neuen Terror

Unter einigen genießen die IS-Leute aber auch echte Sympathie, so der ägyptische Politikwissenschaftler Mustapha Kamel al-Sayyid: "Ein Grund für die Stärke des IS ist seine anti-schiitische Position: Der IS spielt diese Karte, und deshalb gibt es Angriffe auf Schiiten – nicht nur im Irak, sondern auch in anderen Teilen des Nahen Ostens."

Die IS-Terroristen sind Sunniten: Schon immer galten ihnen Schiiten als Ungläubige. Auch deshalb hatten Schiiten zwischen 2014 und 2019 den Kampf gegen den IS mitgeführt. Viele Schiitische Milizionäre sind nach dem Kampf gegen den IS in eher sunnitisch-irakischen Städten geblieben – wie zum Beispiel Mossul – und üben nun ihrerseits eine Terrorherrschaft aus. Die Zentrale in Bagdad, die auch von Schiiten dominiert ist, sieht untätig zu, auch weil sie in innerschiitischen Machtkämpfen verhakt ist. Das weiß der IS für sich zu nutzen. Er fischt Anhänger unter den Unzufriedenen.