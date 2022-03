Wie gefährdet die Erderwärmung einzelne Tier– und Pflanzenarten?

Eine Million der etwa acht Millionen Arten auf der Welt sind bedroht. Ein neuer Bericht der Naturschutzorganisation WWF macht deutlich: Die Klimakrise befeuert das Artensterben. Die globale Durchschnittstemperatur liegt heute im Vergleich zum vorindustriellen Zeitalter um 1,2 Grad höher.

Schon große Verluste der Kaiserpinguine

Dieser Wert bildet aber nur unzureichend ab, wie bedrohlich die Klimakrise schon jetzt für die Natur ist. Denn in einigen Regionen, darunter auch Deutschland, sind die Durchschnittstemperaturen weit stärker angestiegen. In der Arktis seien bereits Temperaturerhöhungen von drei Grad zu verzeichnen und das erst im Vergleich zu den 1970er Jahren, sagt Christoph Heinrich vom Vorstand Naturschutz beim WWF (World Wide Fund For Nature). Und das führe schon jetzt dazu, dass etwa Kaiserpinguine in großer Not seien, ihren Nachwuchs auszubrüten.

Kaiserpinguine sind Packeisbewohner, doch das Eis schwindet in erschreckendem Tempo. "Wir müssen befürchten, dass viele dieser Pinguin-Kolonien nicht in der Lage sind, sich anzupassen und starke Verluste erleiden müssen, wenn das Eis und damit ihre Brutplätze ihnen sprichwörtlich unter den Füßen wegschmelzen", so Heinrich. Die Verluste der Kaiserpinguine sollen schon jetzt bei etwa 50 Prozent liegen.

Klimakrise bringt Tiere in Existenznot

Der WWF-Bericht macht deutlich: Viele Arten befinden sich in akuter Not, weil sich durch die Erderwärmung die Umwelt, an die sie angepasst sind, massiv verändert hat. Zum Beispiel auch für das Rentier. Es kann Futter in Form von Flechten und Moosen im tiefen Schnee mit seinen Hufen frei scharren.

Doch Schnee gibt es immer seltener in den Rentier-Lebensräumen. Stattdessen Regen, der zu Eis gefriert. Das können die Rentiere nicht durchbrechen. Weniger Nahrung hat zur Folge, dass die Rentiere im Frühjahr weniger Nachwuchs bekommen oder die Jungen wegen des Nährstoffmangels der Mutter zu früh geboren werden. Die Kälbersterblichkeit nimmt dann zu.

Regen ist für Rentiere auch darüber hinaus gefährlich. Wenn beispielsweise die Flüsse Sibiriens durch Starkregen anschwellen – ausgerechnet in der Zeit, in der Rentiere ihre Sommerwanderungen beginnen. "Früher konnten sie über zugefrorene Flüsse gehen. Heute sind die Flüsse häufig schon aufgetaut, und sie müssen durch schwimmen. Das führt zu erheblichen Verlusten, vor allem die neu geborenen Kälber ertrinken", erklärt Heinrich.

Folgen des Temperaturanstiegs auch in Deutschland spürbar

Welche Dramatik die Klimakrise in das Leben von einzelnen Tierarten gebracht hat, dazu lassen sich Beispiele auf allen Kontinenten finden. Der WWF stellt exemplarisch 13 Tier- und Pflanzenarten heraus, die durch die Auswirkungen der Klimakrise bereits jetzt in akute Bedrängnis geraten und verdeutlicht, wie sich die Situation bei zunehmender Erderhitzung noch weiter verschärfen könnte.

Auch Tiere und Pflanzen in Deutschland betroffen

Auch in Deutschland sind Tier- und Pflanzenarten betroffen. Das zeigt, die Klimakrise ist kein Phänomen einer fernen Zukunft. Sie ist in unserer Gegenwart angekommen. "Klimabedingte Extremwetterereignisse wie Hitzewellen, Dürren oder Flutkatastrophen treffen immer häufiger auf eine Pflanzen- und Tierwelt, die jetzt schon große Schwierigkeiten hat, sich an die steigenden Temperaturen anzupassen", sagt Heinrich. c

Grundsätzlich aber wären Arten in der Lage, sich an steigende Temperaturen oder veränderte Niederschlagsperioden anzupassen. Doch nicht in dem Tempo, das die rasant steigenden Temperaturen jetzt vorgeben.

WWF warnt: Klimaschutz konsequenter und schneller umsetzen

Im Pariser Abkommen wurde festgeschrieben, die Erderwärmung auf allerhöchstens zwei Grad zu begrenzen. Doch die bisher vereinbarten Maßnahmen der einzelnen Vertragsstaaten, dieses Ziel zu erreichen, sind nach Ansicht von Viviane Raddatz, Leiterin Klimaschutz und Energiepolitik beim WWF Deutschland, absolut nicht ausreichend. "Wenn wir alle nicht mehr tun, kommen wir nach derzeitiger Einschätzung am Ende des Jahrhunderts bei einer Temperaturerhöhung von 2,4 Grad raus."

Das könne noch verhindert werden, wenn einerseits die natürlichen Senken für Treibhausgasemissionen erhalten oder verbessert würden. Dazu gehören intakte, wiedervernässte Moore und der Erhalt der Regenwälder. Das allein reiche aber nicht aus.

Die erneuerbaren Energien müssten in deutlich höherem Tempo als bisher ausgebaut werden, fordert der WWF. Entscheidend sei jetzt ein "kurzfristig tiefgreifender Einschnitt bei der Nutzung fossiler Energien, wie Erdöl, -gas und Kohle."