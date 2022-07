Wie Feminismus auch Männern helfen kann

Ausgerechnet Boris Johnson. Vor ein paar Wochen bekam der Feminismus mit Johnson einen überraschenden Mitstreiter. In einem Interview mit dem ZDF warf der britische Premierminister dem russischen Präsidenten Wladimir Putin vor, einen Machokrieg vom Zaun gebrochen zu haben. "Wenn Sie ein perfektes Beispiel von toxischer Männlichkeit haben wollen: Es ist genau das, was er gerade in der Ukraine macht."

Experte: Typisches Männerverhalten kostet Gesellschaft Milliarden

Toxische Männlichkeit. Schon seit den 1990er Jahren versuchen Psychologen und Soziologen zu verstehen, wieso Männer so viele Statistiken anführen – im negativen Sinne. Sie sind gewalttätiger als Frauen, leben risikoreicher und sterben früher. Der Begriff sei allerdings etwas irreführend, findet Männerberater Boris von Heesen. Männlichkeit als solche sei damit nicht gemeint. Nur eben solche Verhaltensweisen, die ihrem Umfeld schaden – oder sogar den Männern selbst. Mehr als 63 Milliarden Euro kostet dieses Verhalten die deutsche Gesellschaft, schätzt von Heesen. Pro Jahr.

Dafür hat er sich wissenschaftliche und amtliche Statistiken über Phänomene angeschaut, die der Gesellschaft schaden – illegaler Drogenkonsum und Gewalttaten zum Beispiel. Anschließend hat er die Kosten für die Gesellschaft mit dem Geschlechterverhältnis verrechnet. Seine Ergebnisse seien konservativ angesetzt, sagt er. Andere Studien für den EU-Raum gehen noch weiter: Das europäische Institut für Gendergleichheit schätzt allein die Kosten durch die Gewalt von Männern an ihren Partnerinnen auf 151 Milliarden Euro.

Wenn Männer Identitätskrisen haben

Von Heesen führt die toxischen Verhaltensmuster auf Rollenstereotype zurück, in die Männer fallen. Bei seiner Arbeit spricht er mit jungen und erwachsenen Männern, die sich wegen ihrer eben männlichen Sozialisation in Krisen befinden. Das sei kein Therapieersatz, betont er. Mehr ein Anstoß. Mal schicken die Behörden Männer zu ihm, die gewalttätig geworden sind, mal kommen sie von selbst. Vor allem in Übergangsphasen, meint von Heesen. Wenn zum Beispiel nach der langen, erfolgreichen Karriere die Rente droht, wirft das einige seiner Patienten in tiefe Identitätskrisen.

Suizidrate bei Männern offenbar viermal so hoch

Auch Psychotherapeuten denken bei ihrer Arbeit immer mehr die Schäden des Mannseins mit. Der US-amerikanische Verband für Psychologie hat vor ein paar Jahren Richtlinien veröffentlicht, die Therapeuten für den Umgang mit Männern und ihren Rollenkonflikten sensibilisieren sollen. Die Psychologen sollen Männern beibringen, Konflikte gewaltfrei zu lösen. Oder geduldiger sein, wenn sich Patienten aus Scham langsamer öffnen. Immerhin sei die Suizidrate unter Männern weltweit viermal so hoch wie bei Frauen – und doch würden ihnen seltener Depressionen und andere psychische Erkrankungen diagnostiziert.

Denn: Viele Männer gehen erst gar nicht zur Therapie. Stattdessen greifen sie deutlich häufiger als Frauen zu Drogen – nicht verwunderlich, erklärt Männerberater von Heesen, der vor seiner Arbeit als Männerberater in einer Drogenhilfe gearbeitet hat. Schon kleine Jungen lernten, ihre Gefühle zu unterdrücken. Weinen? Mädchensache. "Die Ängste sind wie Bälle, die mit Luft gefühlt sind", so der Experte. "Und Sucht hilft, diese hochkommenden Gefühle immer wieder herunter zu drücken."

Und da kommt der Feminismus ins Spiel. Geschlechtergerechtigkeit heißt auch, dass Männer ihre Rollenstereotype kritisch hinterfragen, meint von Heesen. Dann könnten sie anfangen, ihre Gefühle zuzulassen, bessere Beziehungen aufzubauen. "Und am Ende führen auch sie ein besseres Leben."