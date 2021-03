Umfrage: Wie fahrrad(un)freundlich ist Deine Stadt?

Zufriedenheit sieht anders aus. Die Umfrage des Allgemeinen Deutschen Fahrradclubs (ADFC) ergibt: Zwei Drittel der Radlerinnen und Radler fühlen sich nicht sicher im Straßenverkehr. Weil Radwege zu schmal oder zugeparkt sind, weil sie schlecht durch Baustellen geleitet werden. Die Folge: Gesamtnote 3,9. Dabei gibt es durchaus Städte, die vorangehen und dafür ausgezeichnet werden: Erste Plätze in den verschiedenen Städtegrößen belegen Bremen, Karlsruhe, Göttingen, Nordhorn, Baunatal und Wettringen.

Scheuer: "Am Geld scheitert es nicht"

Insgesamt 25 Städte bekommen eine Auszeichnung vom ADFC und Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer (CSU). Sie alle haben laut Scheuer den "Mehrwert des Radverkehrs erkannt" und handeln. An ihnen "sollen sich die anderen ein Beispiel nehmen". Der Bund habe Förderprogramme aufgelegt, um das Sicherheitsgefühl zu verbessern – Geld, das zum Beispiel für neue Fahrradstraßen, Radschnellwege und Rad-Wegweiser abgerufen werden könne. Deutschland solle ein Fahrradland werden, sagt Scheuer, das sei "keine Fantasie, sondern das wird tagtäglich immer mehr zur Realität".

Bayerische Highlights: Erlangen und Würzburg

Insgesamt liegen die bayerischen Städte im Mittelfeld. Zwei allerdings konnten in der Befragung punkten: Erlangen gehört zu den am besten bewerteten Großstädten mit einer Note von 3,3. Das bedeutet Platz zwei in der Kategorie der Städte zwischen 100.000 und 200.000 Einwohnern. In dieselbe Kategorie fällt auch Würzburg. Die unterfränkische Stadt wurde mit der Note 4,1 bewertet. Das sieht auf den ersten Blick nicht nach einem Erfolg aus. Aber: Würzburg hat sich aber im Vergleich zur vorangegangenen Befragung (4,3) verbessert, und ist deshalb der beste "Aufholer" in dieser Kategorie.

Fahrrad-Boom durch Corona: Berlin und München ok

Zwei Drittel der Befragten sind überzeugt, dass wegen der Corona-Pandemie mehr Menschen Fahrrad fahren. Dieser Eindruck wird gestützt durch gestiegene Verkaufszahlen im Fahrradhandel und durch die Ergebnisse der städtischen Zählstellen. Reagieren die Städte angemessen darauf – verbessern sie also die Infrastruktur für den Radverkehr? Nach Ansicht der Befragten nicht. Quer durch alle Stadtgrößen gibt es die Durchschnittsnote 5: zu wenig neue Fahrradstraßen, verkehrsberuhigte Zonen und temporäre Radspuren, sogenannte "Pop-up-Streifen". Am besten schneiden noch Großstädte ab: Berlin liegt auf Platz eins mit einer Note von 2,6, gefolgt von München mit Note 3,0. Nürnberg hat es noch in die Top Ten geschafft und liegt mit der Bewertung 4,1 auf dem neunten Platz.