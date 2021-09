Wie es nach der Wahl weiter geht

Wie läuft die Kanzlerwahl ab?

Bundeskanzler kann jede/r deutsche/r Staatsbürger/in werden, der oder die mindestens 18 Jahre alt ist. Dem Bundestag muss man nicht angehören, wird aber von ihm in geheimen Abstimmungen gewählt. Zur Wahl werden die Abgeordneten namentlich aufgerufen.

Die Wahl der Bundeskanzlerin oder des Bundeskanzlers regelt Artikel 63 des Grundgesetzes (GG). Danach wird der Bundeskanzler auf Vorschlag des Bundespräsidenten vom Bundestag ohne Aussprache gewählt.

Drei Phasen

In der ersten Wahlphase muss die Kanzlerkandidatin oder der Kanzlerkandidat die absolute Mehrheit der Abgeordnetenstimmen gewinnen, also mindestens 50 Prozent plus eine Stimme. Das nennt man Kanzlermehrheit. Bislang ist jede/r Bundeskanzler/in gleich in der ersten Wahlphase gewählt worden.

Kommt jedoch bei der Wahl im ersten Durchgang keine absolute Mehrheit zustande, schließt sich eine zweite Wahlphase an. Der ursprügliche Kandidat oder Kandidatein ist nicht mehr im Rennen. Der Bundestag hat nun 14 Tage Zeit, eine andere Kandidatin oder einen anderen Kandidaten zum Kanzler zu wählen. Auch hierbei ist die absolute Mehrheit notwendig.

Kommt auch in dieser zweiten Phase kein Ergebnis zustande, muss das Parlament in einer dritten Phase unverzüglich erneut abstimmen. Gewählt ist dann, wer die meisten Stimmen erhält. Das nennt man relative Mehrheit.

Ernennung oder Neuwahl

Ist die Bundeskanzlerin oder der Bundeskanzler mit absoluter Mehrheit - also in den Phasen eins und zwei - gewählt worden, muss der Bundespräsident sie oder ihn innerhalb von sieben Tagen. Hat die oder der Gewählte nur eine relative Mehrheit bekommen, muss der Bundespräsident sie oder ihn entweder binnen sieben Tagen ernennen oder den Bundestag auflösen (Artikel 63 Abs. 4 GG). Im letzten Fall gibt es Neuwahlen.