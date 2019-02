Wie du mir, so ich dir? Kritik aus Österreich an Maut-Gutachten

Die Erklärung des Generalanwalts des Europäischen Gerichtshofs (EuGH) zur deutschen Pkw-Maut sorgt im Nachbarland Österreich weiter für Kritik. Grob gesagt ist laut Generalanwalt die Kfz-Steuer eine deutsche Angelegenheit, und der geplante Ausgleich mit einer Pkw-Maut wäre keine Diskriminierung von Ausländern. Der Innsbrucker Europa- und Völkerrechtler Walter Obwexer sieht darin eine andere Rechtsprechung als bisher. Folgen die EuGH-Richter dieser Lesart, könnte Österreich ebenso reagieren, sagt er:

"Dann folgt daraus zunächst einmal, dass Österreich genau dasselbe machen kann wie Deutschland, nämlich die österreichische Vignette erhöhen und dafür die Kfz-Steuer für die Halter in Österreich zugelassener Fahrzeuge entsprechend senken. Genauso wie Deutschland, also dasselbe Modell auf Österreich übertragen." Walter Obwexer, Europarechtler

"Alle zahlen, nur die Deutschen nicht"

Österreich hat im Oktober 2017 Klage gegen die deutschen Pkw-Maut Pläne eingereicht und Jurist Obwexer hat die damalige rot-schwarze Bundesregierung dabei beraten. Ex-SPÖ-Verkehrsminister Jörg Leichtfried sagte damals :

"Italiener zahlen, Franzosen zahlen, Österreicher/innen zahlen – alle zahlen eigentlich, nur die Deutschen zahlen nicht." Jörg Leichtfried, ehemaliger Verkehrsminister Österreich

Die Kritik an der Erklärung in Luxemburg kommt also aus mehreren politischen Lagern. Bei den Europapolitikern der SPÖ heißt es nun, EU-Recht müsse kleine Staaten vor der Willkür großer schützen. Eine Pkw-Maut sollten alle zahlen, die die Straßen benutzen würden - egal mit welchem Kennzeichen.

Maut könnte der erste Schritt zu Ausländerabgaben sein

Kritik am Generalsanwalt des EuGH kommt auch von Österreichs Verkehrsminister Norbert Hofer von der FPÖ. Die EuGH-Richter würden in der Regel der Empfehlung des Generalanwalts folgen, erklärte Hofer. Sollte der EuGH das Modell der deutschen Pkw-Maut erlauben und ausländische Verkehrsteilnehmer stärker finanziell belasten, sollte Österreich das ebenfalls tun. Ein Modell, das Österreich dann auch in anderen Bereichen anwenden könne. Das hielte auch der Europarechtler Walter Obwexer für möglich.

"Das könnte bei Studiengebühren der Fall sein, bei Abgaben für Zweitwohnsitze, bei sonstigen Gemeindeabgaben – also sprich, Österreich und die anderen EU-Mitgliedsstaaten auch würden dann die Möglichkeit kriegen, – ich formuliere es jetzt einmal salopp – Ausländerabgaben einzuführen." Walter Obwexer, Europarechtler

Deutsches Maut-Modell konträr zum europäischen Gedanken

Für den Juristen geht es bei der Maut-Entscheidung des EuGH also um weit mehr als eine Straßengebühr. Er sieht darin eine große Gefahr für den europäischen Gedanken:

"Eine Gefahr, die ganz sicher größer ist als jene des Brexits. Sie brauchen sich nur einmal vorzustellen, wenn dann in den Mitgliedsstaaten die Politik zu überlegen beginnt, und wohl auch auf Druck der Bevölkerung das tun muss: Wie können wir Abgaben und Gebühren einführen, die von allen gezahlt werden müssen und für die wir die Inländer dann wieder ausgleichen, und zwar zur Gänze, sozusagen reine Ausländergebühren - dann kann das nicht im Sinne eines loyalen Zusammenlebens der Mitgliedsstaaten und der Bürgerinnen und Bürger in der Europäischen Union sein. Das spaltet ganz sicher und zwar in relativ kurzer Zeit." Walter Obwexer, Europarechtler

Da hilft es möglicherweise nicht, dass ein deutsch-österreichisches Konsortium die umstrittene deutsche Pkw-Maut erheben dürfte, sollte der EuGH sie rechtlich unbedenklich finden. Das Urteil wird in wenigen Monaten erwartet.