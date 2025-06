G7-Gipfel: Wie umgehen mit Donald Trump?

Bleibt Trump bis zum Schluss oder sprengt er den Gipfel?

Die große Unbekannte in der komplizierten G7-Gleichung ist und bleibt der US-Präsident. Bis wenige Tage vor Gipfelbeginn war nicht klar, ob Trump überhaupt kommen würde. Er hält nicht unbedingt sehr viel von G7 und ist der Meinung, dass die G7 Russland niemals aus ihrem damaligen G8-Club hätten werfen dürfen. Das machte er auch auf diesem Gipfel wieder klar: "The G7 used to be the G8", sagte er nach einem Gespräch mit dem kanadischen Premierminister Mark Carney, "a very big mistake" sei das gewesen, ein sehr großer Fehler.

Nun ist Trump in Kananaskis, "big beautiful mountains", große wunderschöne Berge überall und praktischerweise ein 36-Loch-Golfplatz ums Eck. Allerdings ist aus der White-House-Press zu hören, dass der US-Präsident in Kanada kein Golf spielen wird. Aber wer weiß das schon ganz genau? Genauso wenig traut man sich in den unterschiedlichen Delegationen der G7-Länder vorherzusagen, ob der US-Präsident bis zum Ende bleiben wird.

Fakt ist: Anders als noch vor sieben Jahren, als Trump als Neuling auf dem G7-Gipfel in Québec wie ein Außenseiter behandelt und belächelt wurde, dreht sich dieses Mal alles um ihn. Aus Delegationskreisen hört man, wie sich die Staats- und Regierungschefs der weltwirtschaftlich bedeutenden Industrienationen um Handshakes und Gesprächsslots mit Trump buchstäblich reißen. Dass der deutsche Bundeskanzler Friedrich Merz noch vor Beginn des offiziellen Gipfel-Teils einen dieser begehrten Gesprächsslots bekommen hat, ist daher ein Zeichen dafür, dass Trump Merz zumindest nicht ignoriert. Bis auf Weiteres, würde Friedrich Merz vermutlich sagen.