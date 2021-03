Wie der Corona-sichere Arbeitsplatz aussehen könnte

Ein sicherer Büro-Arbeitsplatz, das soll auch in Zeiten von Corona möglich sein. Noch sind viele Büros spärlich besetzt, aber der Alltag mit den Kolleginnen und Kollegen soll irgendwann zurückkehren. Dafür könnte eine neue Entwicklung des Fraunhofer Instituts für Bauphysik in Valley sorgen.

Ein Schutzhimmel über dem Schreibtisch

"Schutzhimmel" nennen die Forscher die Entwicklung: Die Arbeitenden sind von einem dünnen Metallgestänge umgeben. An diesem Gerüst ist an der Oberseite eine Klimaschleuse installiert: Die Luft wird dort angesaugt, über einen Hochleistungsfilter gereinigt und dann wieder auf den darunter Sitzenden abgegeben. Der Filter ist so fein, dass er selbst Viren zurückhält.

Herausforderung: Zugluft

"Die größte Herausforderung war es, dass dabei keine Zugluft entsteht", so Prof. Gunnar Grün. Dafür mussten der Luftstom und die Luftbewegung des Geräts genau gemessen und justiert werden. Zugluft gilt neben unpassender Temperatur als besonders lästig, wenn es um Raumklima geht. Deswegen haben die Forscher im Raumklimalabor mit einem ungiftigen Prüfgas die Luftbewegungen des Schutzhimmels analysiert und optimiert. Die Luft sinkt unbemerkt zurück, Zugluft adé.

Bis zu 63 Prozent weniger Aerosole

Aber was kann der Himmel gegen die bedrohlichen Coronaviren ausrichten? Die Messungen konnten zeigen: Bis zu 63 Prozent der Aerosole können so aus der Raumluft abgeschieden werden – mit stärkeren Filtern sogar noch mehr.

Sofort einsatzbereit

Besondere Voraussetzungen oder Nachrüstungen im Gebäude braucht es für den Einsatz des Schutzhimmels nicht – eine Steckdose reicht, das Gerät ist hat Rollen, ist mobil und überall in Minuten einsetzbar. Erste Gespräche mit Herstellern laufen schon, der Prototyp hat Interesse geweckt. Einsatzbereiche wären Arbeitsplätze in Büros, aber auch an Supermarktkassen oder Bankschaltern.

Abstand und Maske bleiben trotzdem wichtig

Auf Masken oder Abstand sollte man trotz Schutzhimmel nicht verzichten, betont Grün. "Der Schutzhimmel vermindert Aerosole, aber es gibt auch noch die Tröpfchen, die Krankheiten wie Covid 19 übertragen können. Da ist es immer am besten, auch bei der Quelle anzufangen, also da, wo die Tröpfchen entstehen, bei uns selbst. Masken und Abstand sind auch dann wichtig und sollten eingesetzt werden."