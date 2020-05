Wie Corona Verschwörungstheorien sprießen lässt

Antisemitische Bezüge sind auch jetzt nicht weit, wenn es um Corona geht. Die Maßnahmen gegen Corona werden beispielsweise mit den nationalsozialistischen Vernichtungslagern gleichgesetzt und die Maskenpflicht mit den Repressalien gegenüber den Juden im Dritten Reich. Auf den Hygienedemos lässt sich nicht nur der ehemalige NPD-Vorsitzende Udo Voigt blicken, sondern auch Anhänger der QAnon-Bewegung.

Was ist QAnon?

QAnon ist ein ganzes Set an rechtsextremen Verschwörungstheorien, die auf Imagebords wie 8chan entstanden sind und bislang vor allem in den USA kursierten. Die Behauptung, Hillary Clinton und George Soros planten einen Putsch, gehört dabei ebenso dazu, wie die Vorstellung, der nordkoreanische Machthaber Kim Jong Un sei von der CIA eingesetzt worden, oder der Vorwurf, dass diverse ehemalige US-Präsidenten pädophil gewesen seien und zudem Satanisten. In den USA stehen mehrere Kandidaten der US-Republikaner für den Kongress dieser Bewegung nahe, die bereits Gewalttaten begangen hat und vor der auch das FBI warnt. Mittlerweile ist QAnon auch nach Europa geschwappt. Xavier Naidoo beispielsweise beklagte kürzlich tränenreich in einem Video, Kinder würden von pädophilen Netzwerken in Bunkern festgehalten.

Auch Ken Jebsen mischt mit

Auf den Hygiene-Demos ist immer wieder ein "Q" zu sehen, das Erkennungszeichen von QAnon. Zum Demo-Inventar gehört zudem der umstrittene Youtuber Ken Jebsen. Jebsen, der Wolfgang Wodarg ein Forum geboten hat, hat selbst in der Szene der Alternativ-Medien für Irritationen gesorgt. Wodarg wird die Verharmlosung von Covid-19 vorgeworfen.

Unappetitliche Mitdemonstranten

Unterdessen haben die Organisatoren zu neuen Hygiene-Demos aufgerufen. Am 1. Mai soll das Grundgesetz verteilt werden und eine "Hygiene-Zeitung". Das Grundgesetz wurde bereits auf anderen Hygiene-Demos verteilt. Und in der Tat kann man darüber diskutieren, ob die Einschränkung von Grundrechten im Rahmen der Corona-Bekämpfung verhältnismäßig ist.

Allerdings wird genau diese Diskussion seit Wochen mit großer Leidenschaft vor Gerichten, in den Medien und unter Politikern und Experten geführt - und das ist nur einer der offenkundigsten Unterschiede zur Situation nach der Machtergreifung durch die Nationalsozialisten im Jahr 1933. Angesichts fragwürdiger historischer Vergleiche, fragwürdiger Mitdemonstranten und der Nähe zur Verschwörungsszene wird sich bei der nächsten Hygiene-Demonstration also auch die Frage stellen, wie ernst es die Veranstalter mit dem Motto meinen, das auf ihrer Seite zu lesen ist. Denn dort steht immer noch pflichtschuldig: "Gegen Nazis!".