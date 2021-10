Wie Corona den Kaffeekonsum verändert hat

Kaffee ist der Motor in vielen Büros. Und weil viele Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in Firmen wert auf guten Kaffee legen, gibt es dort oft auch hochwertige Kaffeemaschinen. Doch die Pandemie hat einige Arbeitsplätze ins Homeoffice verlagert - das hat die Kaffeegewohnheiten in deutschen Haushalten deutlich geprägt.

Kaffeekonsum ist deutlich gestiegen

Die rund 66 Millionen regelmäßigen Kaffeetrinker konsumierten im vergangenen Jahr pro Kopf 212 Liter Kaffee, nach 209 Litern im Jahr davor. Das sei bemerkenswert, weil viele Cafés und Kaffeeläden, in denen sich etwa Pendlerinnen und Pendler versorgten, lange geschlossen gewesen seien, sagt der Hauptgeschäftsführer des Deutschen Kaffeeverbandes, Holger Preibisch. Kaffee ist der Deutschen liebstes Getränk, vor Mineralwasser und Bier.

Trend zu hochwertigem Kaffee zu Hause

Ein Drittel der Menschen, die im Homeoffice arbeiten, kaufen jetzt mehr hochwertigen, teureren Kaffee als früher, wie eine Umfrage des Kaffeeverbands zeigt. Fast die Hälfte hat über den Kauf einer neuen Maschine nachgedacht, und jeder Fünfte hat das Vorhaben umgesetzt.

Bei den Neuanschaffungen liegen Kapselmaschinen und Vollautomaten, die Bohnen frisch mahlen und zubereiten, vor herkömmlichen Filtermaschinen. Ein Vollautomat zu Hause sei wie ein neues Statussymbol, das man Freunden zeige, meint Preibisch.

Nachhaltige Bohnen werden den Kunden wichtiger

"Nachhaltigkeit wird immer mehr zum Bestandteil der Qualität, neben Geschmack und Aroma", sagt Philip von der Goltz, Geschäftsführer der Kaffeehandelsfirma List & Beisler. Er ist einer der Hauptautoren des neuen Kaffee-Reports des International Trade Centres (ITC), einer UN-Organisation zur Unterstützung kleiner und mittelständischer Unternehmen.

"Die Menschen fordern mehr und mehr nachhaltige Produkte", sagt von der Goltz. "Das ist auch für die Kaffeebauern und -produzenten ein zentrales Thema."

Kaffeeszene im Wandel

Innerhalb der vergangenen zehn Jahre hat sich die Kaffeeszene rasant geändert. Es gibt viele neue Röstereien, die eigene Kaffeespezialitäten herstellen. "Die Entwicklung ist genial für Kaffeetrinker. Sie bekommen nicht mehr eine schwarze Brühe, sondern ein Geschmackserlebnis, das es vorher nicht gab", sagt von der Goltz.

Weltweit werden mehr als drei Milliarden Tassen Kaffee am Tag getrunken. Die Nachfrage sei innerhalb von 20 Jahren um 65 Prozent gestiegen, geht aus dem Kaffee-Report hervor.