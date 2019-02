Wie Biden für Verständigung zwischen USA und Deutschland wirbt

Er erlebe ein anderes Amerika, das den Klimawandel nicht leugne, Flüchtlinge nicht an der Grenze abweisen wolle, sich aber gegen Diktatoren stelle. So grenzte sich der frühere US-Vizepräsident Joe Biden auf der Münchner Sicherheitskonferenz demonstrativ von der Politik Donald Trumps ab.

Joe Biden als Vermittler

In seiner Rede dankte der ehemalige US-Vizepräsident Bundeskanzlerin Angela Merkel für ihre Rede und betonte, wie wichtig Europa als Partner der USA sei. Er könne nicht mehr als Regierungsvertreter sprechen, aber als US-Bürger. Und als solcher könne er versichern, dass die Amerikaner weiter gerecht und respektvoll mit ihren Partnern zusammenarbeiten wollen. Das Verteidigungsbündnis Nato und ein gemeinsamer Kampf gegen Terrorismus lägen im ureigensten Interesse der USA und schon deswegen werde daran festgehalten.

Kritik an Trumps Politik

Biden bedauerte, dass die derzeitige US-Regierung den Eindruck erwecke, "dass wir uns aus der Welt und aus der Führungsverantwortung zurückziehen". Washington schaffe damit "Unsicherheit" bei der Verteidigung der gemeinsamen westlichen Werte. Diese Haltung der USA werde aber nicht von Dauer sein, die USA würden letztlich zu ihrer alten Linie in der Bündnispolitik zurückkehren.

"Wir kommen wieder. Ich versprechen Ihnen, das wird vorbeigehen." Joe Biden, Ex-US-Vizepräsident

"We will be back", versicherte er wörtlich und bat die Verbündeten der USA, sein Land trotz der gegenwärtigen Schwierigkeiten in den transatlantischen Beziehungen nicht abzuschreiben.

Biden war von 2009 bis 2017 Vizepräsident, er gilt als ein möglicher demokratischer Herausforderer des aktuellen US-Präsidenten im Jahr 2020.

Wo es hakt zwischen USA und Deutschland

Dass es zur Zeit politische Differenzen gibt zwischen den USA und Deutschland, ist bekannt – aber selten sind sie so deutlich zutage getreten wie heute. Nord Stream 2, Verteidigungsausgaben, Syrien, Iran, das Verhältnis zu Russland, mögliche Strafzölle auf deutsche Autos: Nach den Reden von Bundeskanzlerin Merkel und US-Vizepräsident Pence war klar, wo es überall hakt.

Streitpunkt Russland und die Ostsee-Pipeline

Die Kanzlerin hatte die Bedeutung internationaler Zusammenarbeit betont, warnte die USA vor außenpolitischen Alleingängen und verteidigte die deutsche Energiepolitik. Pence mahnte: "Wir können die Verteidigung des Westens nicht garantieren, wenn unsere Bündnispartner sich vom Osten abhängig machen." Dagegen argumentierte Merkel, Europa könne geostrategisch kein Interesse daran haben, alle Beziehungen zu Russland zu kappen.

Der russische Außenminister Lawrow sagte dazu, die Europäer hätten sich in eine sinnlose Rivalität mit Russland hineinziehen lassen und die Chance auf eine partnerschaftliche Beziehung mit Russland verspielt.