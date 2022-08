Wie bewerten Europäer die Corona-Politik ihrer Regierungen?

Ausgangssperren, Lockdowns, Distanzunterricht, Impfpflicht – oder nichts davon. Die europäischen Länder haben in den letzten Jahren sehr unterschiedlich auf die Corona-Pandemie reagiert: Portugal hat anders gehandelt als Schweden, die Maßnahmen in der Schweiz waren andere als in Frankreich oder Belgien.

In Deutschland stellte Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) in dieser Woche die neuen Corona-Regeln vor, die im Herbst gelten sollen, falls es das Infektionsgeschehen aus Sicht des Bundesgesundheitsministeriums nötig macht. Der Bund setzt vor allem auf eine Maskenpflicht in Innenräumen. Ausnahmen kann es für frisch geimpfte, genesene oder getestete Personen geben.

Damit geht Deutschland weiter als andere europäische Länder. Seit Beginn der Pandemie gab es hierzulande von Teilen der Bevölkerung immer wieder starke Kritik an den Corona-Maßnahmen. Diese Proteste gab es auch europaweit: Im Januar 2022 kamen 50.000 Kritiker der Corona-Maßnahmen aus ganz Europa in Brüssel zusammen, um gegen die Corona-Politik zu demonstrieren. Unter den Demonstrierenden waren auch Rechtsextreme, Impfkritiker und Verschwörungstheoretiker. Das geht aus Recherchen des belgischen öffentlich-rechtlichen Senders RTBF hervor.

Sind diese Proteste repräsentativ für die Stimmung in Europa? Wie zufrieden sind die Bürgerinnen und Bürger anderer europäischer Länder damit, wie ihre jeweiligen Regierungen in den vergangenen zweieinhalb Jahren auf die Pandemie reagiert haben?

BR24 hat im Rahmen des EBU-Projekts "Europäische Perspektiven" einen genaueren Blick nach Frankreich, Belgien, Portugal und die Schweiz und die dortige Berichterstattung während der zweieinhalb Jahre Pandemie geworfen. Die Originalartikel unserer europäischen Partnerredaktionen in der deutschen Übersetzung finden Sie am Ende dieses Artikels.

Die Hintergründe zum EBU-Projekt können Sie hier nachlesen

Portugal

Portugal erlebte im Frühjahr 2020 eine traumatische Corona-Welle, unter der das Gesundheitssystem komplett zusammenbrach. Das Land verhängte deshalb mehrmals Ausgangssperren oder riegelte die portugiesische Hauptstadt Lissabon ab, als es letztes Jahr im Sommer dort hohe Infektionszahlen gab. Portugal erzielte aber zeitweise auch die niedrigsten Zahlen Europas, außerdem ist die Impfquote in Portugal vergleichsweise hoch. Mehr als 86 Prozent der Bevölkerung sind gegen Corona geimpft, in Deutschland sind es bislang 76 Prozent, in Schweden 74 Prozent.

Bei einem Großteil der Bevölkerung kamen die Maßnahmen der Regierung gut an: Laut einer Umfrage der Francisco Manuel dos Santos-Stiftung, die zwischen März und Mai 2021 durchgeführt wurde, waren drei Viertel der Befragten mindestens einigermaßen zufrieden mit dem Handeln der Regierung zur Bekämpfung der Pandemie:

Positiv bewerteten die Befragten Maßnahmen wie die Ausgangssperren oder den Distanzunterricht. Die meisten (75 Prozent) waren nicht einverstanden mit den Lockerungen, die an Weihnachten 2020 galten.

Auch die wichtigsten Akteure und Einrichtungen für die portugiesische Pandemiebekämpfung, die sogenannte Task Force, bewerteten die Portugiesen positiv. Zu diesem Ergebnis kam eine Umfrage der Katholischen Universität Portugal, über die der öffentlich-rechtliche Sender RTP im Juli 2021 berichtete. 44 Prozent hielten deren Leistung für gut, 32 Prozent für sehr gut.

Frankreich

Während in Portugal die Maske in öffentlichen Verkehrsmitteln getragen werden muss, ist das in Frankreich schon lange Geschichte. Dort gelten praktisch keine Corona-Beschränkungen mehr. Für den Herbst sind bislang auch keine neuen Regeln vorgesehen.

Denn: Vor ein paar Wochen, Anfang August, endete der nationale Gesundheitsnotstand in Frankreich, der es der französischen Regierung erlaubte, drastische Maßnahmen wie Lockdowns zur Bekämpfung des Coronavirus zu verhängen, ohne das Parlament einzubinden. Damit ist auch der "pass sanitaire" Geschichte: Der digitale Impf-, Genesungs- oder Testnachweis, der lange Voraussetzung für den Einlass in Cafés, Restaurants oder auch Kultur- und Sportveranstaltungen war. Gerade diese Maßnahme wurde von Teilen der französischen Bevölkerung kritisch gesehen. Seit dem Sommer 2021 und bis Anfang diesen Jahres kam es deshalb zu großen Protesten.

Doch die Mehrheit der Franzosen wollte den "Gesundheitspass" und hatte teilweise wenig Verständnis für die Bewegung, die sich gegen den Impf- beziehungsweise Testnachweis formierte. Der Nachrichtensender Franceinfo berichtete im August 2021 von einer Umfrage, nach der – je nach Region – zwischen 64 und 77 Prozent der Befragten den "pass sanitaire" befürworteten. 54 Prozent der Befragten lehnten die Protestbewegung gegen den Gesundheitspass ab.

Wie bewerten die französischen Bürgerinnen und Bürger aber die Reaktion der Regierung auf die Pandemie im Allgemeinen? Laut dem Covid-19-Barometer des Marktforschungsinstituts Kantar sagten 37 Prozent der Befragten in einer Umfrage im April 2021, dass sie die Arbeit der Regierung während der Pandemie befürworteten. 41 Prozent der Befragten missbilligten die Arbeit der Regierung während der Pandemie. 21 Prozent waren unentschlossen. Im April 2020 – ganz zu Anfang der Pandemie – waren 30 Prozent (eher) zufrieden mit den Maßnahmen der Regierung, 44 Prozent (eher) unzufrieden und 22 Prozent unentschlossen.

Belgien

Ähnliche Proteste wie in Frankreich gab es auch im benachbarten Belgien. Auch hier war ein Test- oder Impfnachweis beziehungsweise der Nachweis einer Genesung, das sogenannte "Covid-Safe-Ticket" ab Oktober 2021 Voraussetzung für den Zutritt unter anderem zu Fitnessstudios und Restaurants. Im Laufe der Pandemie wurden außerdem Ausgangssperren verhängt, es gab Kontaktbeschränkungen und Geschäfte mussten schließen.

Die Proteste gegen die Maßnahmen wurden teilweise gewalttätig, etwa im Dezember 2021: Demonstranten warfen Gegenstände und verletzten Polizisten. Die Polizei nahm mehrere Menschen fest.

Trotz der strikten Maßnahmen stieg die Akzeptanz der Corona-Maßnahmen in der belgischen Bevölkerung zwischen dem Jahr 2020 und dem Jahr 2021, wie eine Studie, die in der Fachzeitschrift "BMC Public Health" veröffentlicht wurde, zeigt. Die Autoren der Studie – Wissenschaftler an der Katholischen Universität Louvain in Belgien – befragten im September 2020 und im April und Mai 2021 Belgier zu den Corona-Maßnahmen. Sie stellten fest: Bei der zweiten Umfrage im Jahr 2021 stimmten mehr Menschen der Aussage zu, dass die Regierung die Corona-Maßnahmen bestimmen und es nicht dem Einzelnen überlassen werden sollte. Das deute auf den Wunsch nach klaren Vorgaben zur Pandemie-Bekämpfung hin, so die Forscher.

Wie gespalten die belgische Bevölkerung allerdings bei der Beurteilung ihrer Regierung ist, zeigt das Covid-19-Barometer der Marktforscher von Kantar: Im April 2021 befürworteten 36 Prozent der befragten Belgier das Handeln der belgischen Regierung während der Pandemie, 19 Prozent waren unentschlossen und 44 Prozent missbilligten die Reaktion der Regierung auf die Pandemie.

Schweden

Die Belgier wünschten sich also klare Ansagen der Regierung zu Corona-Maßnahmen und weniger Verantwortung für den Einzelnen. In Schweden verfolgte man einen ganz anderen Ansatz: Man verzichtete auf Lockdowns und viele der Einschränkungen, die in anderen Ländern zum Schutz vor dem Coronavirus galten und setzte dafür auf die Eigenverantwortung der schwedischen Bevölkerung.

Im Februar 2022 kam eine von der schwedischen Regierung unter Druck des Parlaments eingesetzte Corona-Kommission zu folgendem Ergebnis: Die Regierung hätte in der Corona-Pandemie eine deutlichere Führungsrolle übernehmen müssen. Wie der schwedische öffentlich-rechtliche Sender Radio Sweden berichtete, wäre es laut der Corona-Kommission notwendig gewesen, früh in der Pandemie Veranstaltungsorte zu schließen und andere härtere Maßnahmen zu ergreifen. Besonders vulnerable Gruppen seien zu Anfang der Pandemie nicht geschützt worden. Die Regierung habe zu viel Verantwortung an die Bürger abgegeben. Die Kommission kam allerdings auch zu dem Schluss, dass Schwedens Strategie, anders als andere westliche Länder keinen Lockdown zu verhängen, grundsätzlich die richtige war.

Schweiz

Ähnlich wie in Deutschland gab es auch in der Schweiz manche, die die Corona-Politik ihrer Regierung stark kritisierten. In der Schweiz galten in der Pandemie Ausgangs- und Kontaktbeschränkungen, auch Schulen waren geschlossen – allerdings nicht so lange wie in Deutschland. Im September wurde das "Covid-Zertifikat", und damit ein Impf-, Test- oder Genesenennachweis Voraussetzung, um Restaurants, Bars sowie Kultur- und Freizeiteinrichtungen oder größere Veranstaltungen in Innenräumen zu besuchen. Dazu gab es mehrere Demonstrationen gegen eine angebliche Diskriminierung Ungeimpfter.

Die Schweiz führt Volksabstimmungen durch, in denen die Bevölkerung über die Corona-Politik der Regierung abstimmen konnte. 62 Prozent der Schweizer Bevölkerung unterstützte im November den Weg der Regierung, die Wahlbeteiligung war mit 66 Prozent so hoch wie seit Jahrzehnten nicht mehr, berichtete der Nachrichtensender swissinfo.

In einer Umfrage vom Februar 2022, die im Auftrag der Schweizer Radio- und Fernsehgesellschaft (SRF) durchgeführt wurde, zeigte sich folgendes Bild: 45 Prozent der Befragten hatten großes bis sehr großes Vertrauen in die politische Führung während der Pandemie. 31 Prozent der Befragten hatten dagegen ein geringes bis sehr geringes Vertrauen.

Im Frühjahr hatte die Schweiz sämtliche Corona-Regeln inklusive Quarantäne- und Isolationsvorschriften für Infizierte aufgehoben. Für den Herbst sind bisher keine neuen Maßnahmen geplant.