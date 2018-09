Wie beschädigt ist Seehofer, wenn Maaßen fällt?

Was ist dran an dem Gerücht, auch die Kanzlerin will Maaßen loswerden?

Wenn die Kanzlerin Hans-Georg Maaßen tatsächlich loswerden wollte, wäre das nicht die ganz große Überraschung. Der Verfassungsschutzpräsident hat sich politisch und kommunikativ ganz offen gegen die Kanzlerin gestellt. Er hat damit ihre Glaubwürdigkeit zumindest beschädigt. Also: Wenn Angela Merkel ihn tatsächlich loswerden wollte, was sie so nie gesagt hat, dann wäre das nicht die Überraschung.

Aber das Gerücht besagt ja, Angela Merkel habe sich festgelegt, dass Maaßen gehen müsse. Für dieses Gerücht habe ich bisher keine Bestätigung.

Wie viel Rückhalt hat der Chef des Verfassungsschutzes noch in der Politik?

Es gibt nach wie vor Abgeordnete bei CDU und CSU, die zu Hans-Georg Maaßen stehen, die seine Arbeit in den letzten sechs Jahren sehr positiv bewerten.

Und für ihn ist entscheidend, dass sein Dienstherr, Bundesinnenminister Horst Seehofer, ganz klar zu Hans-Georg Maaßen steht. Formal könnte Maaßen also weiter arbeiten, aber der politische Druck ist schon sehr groß. Das beeinträchtigt auch die Arbeit eines Behördenleiters.

Wie sehr wäre wiederum Seehofer geschwächt bei einer Entlassung Maaßens?

Sollte es wirklich zu einer Entlassung von Hans-Georg Maaßen kommen, dann müsste das tatsächlich Horst Seehofer veranlassen. Ohne ihn würde das kaum gehen. Dann käme es darauf an, wie Horst Seehofer diesen Positionswechsel begründet.

Wenn er das irgendwie überzeugend machen kann, dann wäre das ein politisches Meisterstück von Horst Seehofer, und dann wäre er kaum beschädigt. Aber wenn Horst Seehofer ganz offensichtlich hier auf Druck von außen - hier der SPD, der Kanzlerin - handelt und Hans-Georg Maaßen aufgibt, ja fallen lässt, dann wäre er stark beschädigt.

Entlassen könnte Maaßen ja nur sein Oberster Dienstherr - der Bundesinnenminister. Was ist, wenn Seehofer sich stur stellt?

Wenn sich Seehofer auf Dauer stur stellt, müssten SPD und Kanzlerin entscheiden, wie wichtig ihnen die Personalie Maaßen ist. SPD-Chefin Nahles hat immerhin versprochen, Maaßen "wird gehen". Die Kanzlerin könnte zu dem Schluss kommen, dass sie Horst Seehofer entlassen muss. Aber das ist alles Spekulation.

Eines ist sicher: Die SPD wird kaum Wähler gewinnen, falls sie Maaßen tatsächlich wegdrückt. Und die CSU wird vor der Landtagswahl in Bayern kaum Wähler gewinnen, wenn Seehofer Maaßen gegen alle Attacken verteidigt. Am Ende werden also alle verlieren. Die Zufriedenheit der Deutschen mit ihrer Regierung, die nicht ausgeprägt ist, wird so oder so nicht steigen.