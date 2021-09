Wie 9/11 den deutschen Sicherheitsbehörden mehr Spielraum gab

Den Breitscheidplatz konnte das nicht verhindern

Die Anti-Terror-Gesetze, die ursprünglichen Otto-Kataloge, werden immer weiter ergänzt. Sie sind befristet und müssen alle fünf Jahre vom Bundestag verlängert werden. Drastische Verschärfungen gibt es besonders nach weiteren Terroranschlägen. Nach den Anschlägen von Paris 2015 beschließt der Bundestag mehr Datenaustausch der Geheimdienste, Ausweispflicht beim Prepaid-Handy-Kauf und den Einsatz verdeckter Ermittler der Bundespolizei. Den Anschlag auf den Breitscheidplatz am 19. Dezember kann das nicht verhindern. Dabei ist der Attentäter Anis Amri als Gefährder bekannt.

Bundesinnenministerium: 23 Anschläge in Deutschland verhindert

Völlige Sicherheit gebe es nicht, sagt Stephan Mayer (CSU). Mayer ist parlamentarischer Staatssekretär im Bundesinnenministerium, der Oberaufsicht über die deutschen Sicherheitsbehörden. Er sagt: "Seit dem Jahr 2000 konnten wir 23 Anschläge in Deutschland verhindern." Das liege an der besseren Ausstattung der Dienste mit Personal, mit besserer Zusammenarbeit, aber eben auch mit deutlich mehr Befugnissen. Dass sich ein Anschlag in der Größenordnung von 9/11 in Deutschland wiederholen könnte, hält Mayer deshalb für unwahrscheinlich. Trotzdem sieht er Bedarf, den Sicherheitsbehörden und Ermittlern mehr Möglichkeiten bei der Informationsbeschaffung zu geben.

Dauerkampf um die Vorratsdatenspeicherung

Konkret: Die Speicherung der Kommunikationsdaten. Vor allem um sexuelle Gewalttäter gegen Kinder überführen zu können, sei das extrem wichtig. Der Kampf um die Vorratsdatenspeicherung geht seit 14 Jahren. Er versinnbildlicht das Ringen um die Balance zwischen Sicherheit und Freiheit. Das Gesetz sagt: Verbindungsdaten aus der Telefon-, Mail- und Internetnutzung sowie Handy-Standortdaten müssen sechs Monate von den Anbietern gespeichert werden. Sicherheitsbehörden können zur Strafverfolgung oder Gefahrenabwehr darauf zugreifen.

2007 in Kraft gesetzt, löst es einen Aufschrei in der Bevölkerung aus. Das Bundesverfassungsgericht kippt das Gesetz 2010. 2015 wird es mit kürzerer Speicherdauer reaktiviert, nach weiteren Gerichtsurteilen steht fest: Der Europäische Gerichtshof muss entscheiden, seitdem liegt die Vorratsdatenspeicherung auf Eis. Kommenden Montag soll der EuGH die Speicherung verhandeln. Bereits vorab wurde klar: eine anlasslose Speicherung der Daten sieht das Gericht kritisch.

Grüne: "Dann gehen immer mehr Freiheits- und Bürgerrechte verloren"

Der Grünen-Innenpolitiker und stellvertretende Vorsitzende des Parlamentarischen Kontrollgremiums Konstantin von Notz sagt, dass auf neue Bedrohungen natürlich angemessen reagiert werden müsse. Viele Gesetzesverschärfungen hätten einen guten Grund. Was ihm Sorge macht, ist der Wust an Gesetzen und Befugnissen für die Behörden, der sich über 20 Jahre angesammelt hat. Nie habe es eine Evaluation der Anti-Terror-Gesetzgebung gegeben: "Was von den Sachen, die wir hier haben, taugt überhaupt und was ist verhältnismäßig?", fragt von Notz. Wenn man diese Frage nicht stelle, wie die Bundesregierung, "sondern nur draufsattelt, draufsattelt, draufsattelt, nach jedem Terroranschlag. Dann gehen immer mehr Freiheits- und Bürgerrechte verloren", so von Notz.

Staatstrojaner: Alle Dienste dürfen jetzt lesen

"Gefahr gibt es immer", sagt FDP-Mann Stephan Thomae. Aus seiner Sicht sind keine neuen Gesetze nötig. Das sei der Irrtum der Regierung. Stattdessen fordert er bessere Zusammenarbeit. Mehr Befugnisse für die Sicherheitsbehörden - das Thema ist bisher jedenfalls kein Wahlkampfthema.

Und auch was zuletzt passierte, lief eher unter dem Radar der breiten Öffentlichkeit: So beschloss der Bundestag eines späten Abends im November letzten Jahres nach einer kurzen Debatte die Anti-Terror-Gesetzgebung zu entfristen. Sie gilt jetzt dauerhaft. Und dass der Bundestag im Juni dieses Jahr den Staatstrojaner - das Mittel wirklich jede Kommunikation mitzulesen - für alle 19 deutschen Geheimdienste und die Bundespolizei genehmigte, ging vermutlich in der Vorfreude auf die Fußball-EM unter. Sie begann am nächsten Tag.