Widerstand gegen Windräder in Mecklenburg-Vorpommern

Astrid Wagner leidet unter dem Schlagschatten, der auf ihren Garten bei Rakow an der Ostsee fällt. Außerdem rauscht es pausenlos: Elf hohe Windräder stehen nicht einmal 500 Meter entfernt und sie blinken nachts. Immer mehr Menschen in Mecklenburg–Vorpommern empören sich über immer mehr Windräder, auch, weil viel von dem Strom gar nicht abgenommen wird.

Astrid Wagner und ihr Mann Gerhard Sieveking sind Befürworter der Energiewende und regenerativer Energiegewinnung. Sie ärgern sich aber darüber, dass sich die Behörden, ihrer Meinung nach, nur um die Interessen der Windpark-Betreiber kümmern, nicht aber um die der betroffenen Bürger.

Bürger beklagen zu geringen Abstand

Denn nach den Auflagen hätten zum Beispiel in Rakow bei der Zuwegung zu den Windrädern Hecken gepflanzt werden müssen, damit Vögel brüten können. Aber weit und breit ist kein Busch zu sehen. Außerdem gab es vor ein paar Monaten in Rakow ein "Repowering". Die alten Windräder wurden durch neue, 50 Meter höhere, ersetzt. Der Abstand zu den Häusern wurde aber nicht wie vorgeschrieben vergrößert. "Den einzigen Sinn, den die Windräder ergeben, ist, dass es Geldruckmaschinen für die Betreiber sind," so Anwohner Gerhard Sieveking.

Gemeinden sollen mehr am Wind mitverdienen

Am Wind-Geschäft in Mecklenburg-Vorpommern sind australische und japanische Investoren beteiligt, aber auch der Strom- und Gasanbieter "Energie Baden-Württemberg AG" (EnBW). Das SPD/CDU-regierte Bundesland möchte ein Energie-Exporteur sein. 600 neue Windanlagen sind derzeit allein im westlichen Mecklenburg-Vorpommern geplant. 2017 wurden zwölf Terrawattstunden Strom aus Windkraft produziert – doppelt so viel, wie das Bundesland selbst verbrauchte.

Doch sowohl die Speicherung als auch die Weiterleitung funktioniert nur unzureichend. Jetzt hat die Regierung endlich ein neues Landesgesetz geschaffen, das die Betreiber verpflichtet, künftig einen Teil ihrer Einnahmen in den Gemeinden zu lassen, wo die Windräder stehen und die Bürger nerven.

Problem mit Rechtspopulisten

Rund 50 Aktionsbündnisse gegen Windräder haben sich in Mecklenburg-Vorpommern mittlerweile zusammengeschlossen und die Partei "Freier Horizont" gegründet. Seit den Kommunalwahlen im Mai ist sie in vielen Gemeinden und drei Kreistagen vertreten. Oft protestieren auch ganze Dorfgemeinschaften vor dem Landtagsgebäude in Schwerin.

Das zusätzliche Problem mancher Landwirte, Anwohner oder Natur- und Vogelschützer ist, dass auch die AfD mächtig Wind gegen die Windräder macht. Die AfD leugnet den von Menschen erzeugten Klimawandel. Mit rechtspopulistischer Politik möchten viele Aktivisten aber nicht in einen Topf geworfen werden.