WHO: Weitere Nachweise von Affenpocken erwartet

In Deutschland sind inzwischen drei Fälle der Viruserkrankung "Affenpocken" bestätigt, einer in München und zwei in Berlin. In Österreich wurde ein erste Fall nachgewiesen. Neue Fälle werden auch in Großbritannien bekannt. Die WHO berichtet mittlerweile von rund 90 bestätigten Infektionen und 30 Verdachtsfällen in Ländern, in denen dieses Virus aufgetreten ist. Bislang galten Affenpocken als Phänomen von West- und Zentralafrika.

Affenpocken schon eine Weile in Europa festgestellt

Die Infektionen seien atypisch, weil die meisten Betroffenen zuvor nicht in diese Länder gereist seien. Dass die Fälle über Europa verteilt festgestellt werden, lege nahe, dass das Virus schon eine Weile weitergegeben werde. In Europa wurden bisher unter anderem Fälle gemeldet aus Spanien, Großbritannien, Frankreich, Italien oder der Schweiz. Auch in Australien, Kanada und den USA gab es Nachweise der Erkrankung.

Keine pandemische Lage

"Eine neue Pandemie haben wir nicht zu befürchten", sagte der Virologe Gerd Sutter von der Ludwig-Maximilians-Universität München in einem bei "Zeit Online" veröffentlichten Interview. Affenpockenviren seien andere Erreger als die Auslöser der Menschenpocken. Die Krankheit gehöre zu den Zoonosen, also Krankheiten, die immer wieder vom Tier auf den Menschen übergehen und kaum zwischen Menschen übertragen würden. "Da wir kaum mehr Immunität gegen die klassischen, seit über 40 Jahren in der Natur ausgerotteten Pockenviren haben", so Sutter, breiten sich auch die Affenpocken immer mal aus, aber lediglich punktuell. Das machen sie bei weitem nicht so effizient wie die Grippe oder Sars-CoV-2, sagte der Pockenvirologe.

Hauptbetroffene: Männer mit gleichgeschlechtlichem Sex

Die momentan festgestellten Erkrankungen betreffen laut WHO hauptsächlich – aber nicht nur – Männer, die gleichgeschlechtlichen Sex haben. Bei allen derzeit genetisch analysierten Fällen handele es sich bei dem Erreger um die westafrikanische Variante, auch bei dem Patienten in München. Sie führt im Vergleich zur zentralafrikanischen Variante zu milderen Verläufen.

Mit einem weiteren Anstieg der Infektionen rechnet auch Clemens Wendtner, Chefarzt der Infektiologischen Klinik des Schwabinger Krankenhauses, in der der Münchner Patient behandelt wird – ein 26 Jahre alter Mann aus Brasilien. Er war von Portugal über Spanien nach München gereist und hatte sich zuvor in Düsseldorf und Frankfurt am Main aufgehalten.

Den Patienten in Deutschland geht es den Angaben der Ärzte und Behörden zufolge gut. Der Münchner Patient habe relativ wenig Symptome. Der Zustand der beiden Patienten in Berlin sei stabil, heißt es von der Senatsverwaltung für Gesundheit.