23.11.2021, 14:32 Uhr

WHO warnt vor verheerendem Corona-Winter in Europa

In Europa könnten nach Angaben der Weltgesundheitsorganisation WHO bis zum Frühjahr erneut Hunderttausende in Verbindung mit Covid-19-Erkrankungen sterben. In 49 von 53 Ländern der Region könnten die Intensivstationen an ihre Grenzen gelangen.