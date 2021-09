WHO-Pandemie-Zentrum in Berlin - besser gewappnet in die Zukunft

Was heute in Berlin passiert ist, hängt auch mit dem 30. Dezember 2019 zusammen. Ein Tag, der im Rückblick wirkt wie aus einer längst vergangenen Zeit: Corona war noch überhaupt kein Thema. Maskenpflicht, Lockdown-Maßnahmen und Impfkampagnen hätten allenfalls in das Drehbuch eines Katastrophenfilms gepasst. Dass all das bald Realität werden würde, war niemandem klar. Auch den Expertinnen und Experten der Weltgesundheitsorganisation WHO nicht.

Und doch gab es an jenem 30. Dezember Hinweise auf das, was da kommen könnte: Genau an dem Tag warnt der chinesische Augenarzt Li Wenliang vor einer Katastrophe. Im Krankenhaus der Stadt Wuhan sieht er sieben Patienten mit schwerer Lungenentzündung. Ausgangspunkt: vermutlich ein Tiermarkt. Li warnt seine Kollegen. Doch schnell wird er von der Polizei mundtot gemacht.

WHO spricht spät von "weltweiter Pandemie"

Die WHO erfährt trotzdem von dem Ausbruch. Und verlangt von China Informationen. Zögerlich kommen die chinesischen Behörden der Aufforderung nach. Bald wird klar: Das Virus verbreitet sich wohl bereits seit Wochen oder Monaten - und es wird von Mensch zu Mensch übertragen. Die Fallzahlen schießen weltweit in die Höhe.

Doch erst Mitte März 2020 spricht die WHO von einer "weltweiten Pandemie". Vor allem die USA unter Ex-Präsident Donald Trump werfen der Organisation vor, viel zu spät reagiert zu haben. WHO-Generaldirektor Tedros Adhanom Ghebreyesus muss sich von Trump vorwerfen lassen, China nahe zu stehen und nicht dringlich genug auf mehr Informationen bestanden zu haben.

Merkel: Besser rüsten für zukünftige Pandemien

Womöglich liegt es ein Stück weit an dieser Vorgeschichte, dass die WHO jetzt in Berlin Kreuzberg ein neues, globales Zentrum eröffnet: den "Global Hub for Pandemic and Epidemic Intelligence". Bundeskanzlerin Angela Merkel sagt bei der heutigen Eröffnung, man wolle besser gewappnet sein bei zukünftigen Epidemien und Pandemien. Und Bundesgesundheitsminister Jens Spahn meint, die jetzige Pandemie hätte abgemildert werden können, wenn man bessere Daten gehabt, bessere Analysen gemacht und bessere Entscheidungen getroffen hätte - "auf einem weltweiten Level".

Als WHO, verspricht der zukünftige Leiter des Berliner Zentrums, Mike Ryan, werde man in Zukunft "bereit, schnell und wendig sein". Expertinnen und Experten aus aller Welt sollen in Berlin zusammenarbeiten, um zukünftige Ausbrüche schneller zu erkennen. Dazu werten sie Daten aus allen möglichen Ländern aus, füttern mathematische Vorhersagemodelle, und informieren die Gesundheitsexperten und politischen Entscheidungsträger auf der ganzen Welt.

WHO-Generaldirektor: "Viren sind schnell, Daten sind schneller"

"Viren verbreiten sich schnell", sagt WHO Generaldirektor Ghebreyesus in Berlin, "aber Daten verbreiten sich noch schneller." Berlin als vibrierende und kreative Stadt sei der perfekte Platz für das neue Zentrum, so der Generaldirektor weiter. Unterstützt werden sollen die Forscher von künstlicher Intelligenz. Partner des neuen Frühwarnzentrums ist die Berliner Charité mit dem Corona-Experten Christian Drosten, aber auch das Robert Koch-Institut. Der "Hub" soll bis Ende des Jahres seine Arbeit vollständig aufnehmen. Die Bundesregierung unterstützt das Projekt mit einer Anschub-Finanzierung von 30 Millionen Euro.

Abgesehen von aller Kritik an der WHO in der Corona-Pandemie sieht Bundesgesundheitsminister Spahn vor allem die chinesische Führung in der Verantwortung, dass es so sehr gehakt hat. Spahn betont, er wolle China nochmals daran erinnern, vollständig zu kooperieren und die Untersuchung zur Herkunft des Sars-CoV-2-Virus für die internationale Gemeinschaft vollständig transparent zu machen.

Frühzeitige Bekämpfung von Viren nur mit Datenaustausch

Auch für zukünftige Pandemien ist klar: Ein Virus frühzeitig einzufangen, kann nur gelingen, wenn alle Länder weltweit schnell alle Daten zur Verfügung stellen. "Natürlich müssen alle Staaten der WHO auch erkennen, dass die WHO nur so gut sein kann, wie Mitgliedsstaaten an die WHO auch Verantwortung abgeben wollen", mahnt die Kanzlerin. Davon wird letztlich auch der Erfolg oder Misserfolg des neuen Berliner Zentrums abhängen.