WHO nennt Bedingungen für Lockerung der Corona-Maßnahmen

Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) wolle, dass die Beschränkungen wieder aufgehoben werden. Das sagte der WHO-Generaldirektor Tedros Adhanom Ghebreyesus in Genf auf einer im Internet übertragenen Pressekonferenz.

Er wisse, dass einige Länder bereits eine Lockerung der Ausgangsbeschränkungen planen. Zuvor müssten jedoch eine Reihe von Bedingungen erfüllt sein, so der WHO-Chef.

Bedingungen für Lockerung der Maßnahmen

Die Ansteckungsrate muss unter Kontrolle sein. Die medizinischen Dienste müssen ausreichend zur Verfügung stehen. Das Risiko eines Ausbruchs in speziellen Einrichtungen wie Pflegeheimen muss minimiert sein. An Arbeitsplätzen, Schulen und allen anderen Orten, die Menschen notgedrungen aufsuchen, müssen Präventionsmaßnahmen ergriffen werden. Darüber hinaus muss sichergestellt sein, dass das Virus nicht von außen wieder in ein Land hereingetragen werde.

Bevölkerung muss Bewusstsein haben

Und als sechsten Punkt nennt der WHO-Generaldirektor, dass die Bevölkerung sich der Schritte der Lockerungsmaßnahmen bewusst sein und dahinterstehen müsse. Das könne er gar nicht genug betonen, so Ghebreyesus: "Jede und jeder Einzelne spielt eine bedeutende Rolle bei der Beendigung der Pandemie."

Werde die Aufhebung der Einschränkungen nicht richtig durchgeführt, könne dies gefährlich – ja tödlich - sein.

Politik diskutiert über Rückkehr zur Normalität

Auch in Deutschland wird über eine Rückkehr zur Normalität diskutiert. Mehrere Länderchefs sprachen sich aber gegen eine verfrühte Lockerung der Maßnahmen aus. Die rheinland-pfälzische Regierungschefin Malu Dreyer etwa erklärte in der Süddeutschen Zeitung, dass für sie "der Schutz der Bevölkerung an erster Stelle" stehe. Und der Ministerpräsident von Baden-Württemberg, Winfried Kretschmann, befürchtet eine zweite Infektionswelle bei einer zu schnellen Lockerung.

Bundeskanzlerin Angela Merkel und die Ministerpräsidenten der Länder wollen am Mittwoch über das weitere Vorgehen in der Coronakrise beraten. Dabei dürfte es auch um die Schulen gehen.