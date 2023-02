WHO: Erdbeben schwerste Naturkatastrophe Europas seit 100 Jahren

Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) hat das Erdbeben im türkisch-syrischen Grenzgebiet als schwerste Naturkatastrophe in Europa seit einem Jahrhundert eingestuft. "Wir sind Zeugen der schlimmsten Naturkatastrophe in der WHO-Europa-Region seit einem Jahrhundert", sagte der WHO-Regionaldirektor für Europa, Hans Kluge, bei einer Pressekonferenz in Kopenhagen. Zur WHO-Region Europa gehören 53 Länder, darunter die Türkei sowie einige zentralasiatische Länder.

WHO-Regionaldirektor: Bedarf ist riesig

Kluge rief zu umfassender Hilfe für die vielen Erdbebenopfer auf. Der Bedarf sei riesig und wachse mit jeder Stunde. Rund 26 Millionen Menschen in beiden Ländern bräuchten humanitäre Unterstützung. "Jetzt ist die Zeit für die internationale Gemeinschaft, dieselbe Großzügigkeit zu zeigen, die die Türkei im Laufe der Jahre anderen Nationen weltweit gezeigt hat", sagte der aus London zugeschaltete Belgier. Das Land beherberge die größte Flüchtlingsbevölkerung der Erde.

Unicef: Mindestens sieben Millionen Kinder betroffen

Laut Unicef sind mindestens sieben Millionen Kinder betroffen. Das UN-Kinderhilfswerk erklärte, es fürchte dass "viele Tausend" Kinder durch das Beben am 6. Februar ums Leben gekommen seien. "In der Türkei lebten in den zehn vom Erdbeben betroffenen Provinzen insgesamt 4,6 Millionen Kinder. In Syrien sind 2,5 Millionen Kinder betroffen", sagte Unicef-Sprecher James Elder in Genf. Er verwies auf die weiter steigende Zahl von Todesopfern und sagte, die endgültige Opferzahl werde "unvorstellbar" sein. Auch hätten zahlreiche Kinder ihre Eltern bei dem Beben verloren, fügte Elder hinzu.

Familien schlafen bei eisigen Temperaturen auf den Straßen

Familien mit Kindern schliefen "auf der Straße, in Einkaufszentren, Schulen, Moscheen, Busbahnhöfen und unter Brücken" und hielten sich auf offenen Flächen auf, weil sie Angst hätten, nach Hause zu gehen, sagte der Unicef-Sprecher. Die Temperaturen seien beißend kalt und immer mehr Kinder litten an Unterkühlung und Atemwegsinfektionen.

Das Erdbeben der Stärke 7,8 hatte sich am Montag vergangener Woche ereignet und zahlreiche Gebäude zum Einsturz gebracht. Bislang wurden mehr als 35.000 Todesopfer gezählt, davon 31.643 in der Türkei und mindestens 3.688 in Syrien. Unter den Trümmern in der Erdbebenregion sind aber immer noch vermutlich Tausende Menschen verschüttet.

Erleichterung über Grenzöffnungen

Unterdessen herrscht in Syrien Erleichterung über die Öffnung von Grenzübergängen: UN-Generalsekretär António Guterres und verschiedene Hilfsorganisationen lobten die Öffnung von zwei Grenzübergängen von der Türkei nach Nordwest-Syrien. Die Entscheidung des syrischen Präsidenten Bashar al-Assad, die Übergänge Bab Al-Salam und Al Ra'ee für einen Zeitraum von zunächst drei Monaten zu öffnen, ermögliche die Lieferung humanitärer Hilfe, erklärte Guterres laut einer in Genf veröffentlichten Mitteilung.

Die Versorgung der Millionen Betroffenen der Erdbeben von Anfang vergangener Woche mit Nahrungsmitteln, Gesundheitsgütern, Unterkünften, Wintervorräten und anderen lebensrettenden Gütern habe äußerste Dringlichkeit.

Die Bevölkerung in den nicht vom Assad-Regime kontrollierten Gebieten im Nordwesten des Landes wurde von den UN und Hilfsorganisationen bislang hauptsächlich über den an der Grenze zur Türkei gelegenen Übergang Bab al-Hawa versorgt. Grundlage dafür ist eine Resolution des UN-Sicherheitsrates. Russland, enger Verbündeter von Präsident Assad im 2011 begonnenen Bürgerkrieg, hatte immer wieder gegen eine Ausweitung des Mandats Stellung bezogen.

Hilfsgüter im Wert von 8,4 Millionen Euro aus Deutschland

Deutschland stellte für die türkisch-syrische Erdbebenregion bisher Hilfsgüter im Wert von insgesamt gut 8,4 Millionen Euro zur Verfügung. Für die Türkei belaufe sich der Gesamtwert des deutschen Hilfsmaterials dabei auf 6,9 Millionen Euro, teilte das Bundesinnenministerium mit. Für das Katastrophengebiet in Syrien seien Hilfsleistungen im Wert von gut 1,5 Millionen Euro bereitgestellt worden. Bundesinnenministerin Nancy Faeser (SPD) dankte deutschen Rettungs- und Bergungsteams, die inzwischen zurückgekehrt sind. "Sie haben alles getan, um Leben zu retten und Verschüttete noch aus den Trümmern zu bergen", erklärte sie. "Es war ein schwerer und gefährlicher Einsatz nach dieser Katastrophe."

Katar spendet mobile Unterkünfte

Um die Not der Obdachlosen zu mildern, spendet Katar Unterkünfte der Fußballweltmeisterschaft vom vergangenen Jahr. Die Behörden des Golfstaates teilten mit, rund 10.000 mobile Unterkünfte würden zur Verfügung gestellt. 350 davon wurden nach Angaben des Katarischen Entwicklungsfonds bereits am Sonntag verschifft. Katar plante nach eigenen Angaben schon vor der Katastrophe in der Türkei und Syrien, die mobilen Unterkünfte zu spenden. Sie waren angeschafft worden, um einige der 1,4 Millionen Fans unterzubringen, die für die Weltmeisterschaft ins Land strömten.

Börse in Türkei soll durch Fonds gestützt werden

Am Mittwoch soll der Handel an der türkischen Aktienbörse wieder aufgenommen werden. Zur Wiederaufnahme soll einem Bericht zufolge der Staatsfonds des Landes den Markt stützen. Damit sollten größere Kursverluste als Folge der schweren Erdbeben vermieden werden, berichtete die Nachrichtenagentur Bloomberg unter Berufung auf Insider.

Ein Fonds zur Kursstabilisierung soll demnach mit Mitteln staatlicher Banken Aktien in Phasen erhöhter Kursausschläge kaufen. Die Börsen des Landes sind wegen des Erdbebens, das Teile der Türkei und Syriens schwer getroffen hat, geschlossen.

Vor der Aussetzung des Handels am vergangenen Mittwoch war der Handel nach Erreichen bestimmter Verlustschwellen zweimal automatisch unterbrochen worden. Bereits nach einem schweren Erdbeben 1999 war die Börse des Landes für eine Woche geschlossen. Der türkische Leitindex war in der vergangenen Woche bis zur Handelsaussetzung um mehr als 16 Prozent gefallen. Die Türkei litt schon vor dem Erdbeben an einer hohen Inflationen, die Mittelschicht war angesichts steigender Preise zunehmend verarmt.

Mit Informationen von AFP, AP, dpa und epd