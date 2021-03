WHO-Chef: China lieferte für Bericht nicht genügend Daten

Bei der offiziellen Vorstellung des Berichts der Expertenmission über die Ursprünge der Corona-Pandemie hat WHO-Chef Tedros Adhanom Ghebreyesus China vorgeworfen, Daten zurückgehalten zu haben. Er kündigte außerdem an, die These, das neuartige Coronavirus könne aus einem Labor entwichen sein, weiter zu untersuchen. Kritiker werfen der WHO vor, die Expertenmission in Wuhan habe wegen mangelnder Kooperation Chinas zu wenige Ergebnisse erbracht.