WhatsApp in Kritik: Beschwerde bei EU

Der Europäische Verbraucherverband BEUC hat sich bei der EU-Kommission über die Facebook-Tochter WhatsApp beschwert. Seit Monaten würden die Nutzer durchgehend mit "aggressiven Nachrichten bombardiert". Sie sollen demnach dazu bewogen werden, neue Nutzungsbedingungen und Datenschutzrichtlinien zu akzeptieren.

BEUC: WhatsApp setzt Nutzer unter Druck

Nutzer wüssten aber oft gar nicht, was sie da annehmen, heißt es. Nutzerdaten würden so ohne ausreichende Zustimmung weiterverarbeitet, warnte BEUC-Chefin Monique Goyens. Whatsapp habe die Nutzer unter Druck gesetzt und damit die EU-Regeln gegen unlautere Geschäftspraktiken verletzt, argumentiert der Verband in seiner Beschwerde.

Neue Nutzungsbedingungen von WhatsApp kaum zu verstehen

Zum anderen kritisiert BEUC, die neuen Regeln seien so unklar formuliert, dass die Nutzer nicht verstehen könnten, welche Folgen eine Annahme für ihre Daten habe. Auch dies verletze europäische Verbraucherschutz-Gesetze, die klare und transparente Kommunikation einforderten. Es sei "im Prinzip unmöglich für Nutzer, klar zu verstehen, was für Konsequenzen die neuen Nutzungsbedingungen von WhatsApp für die eigene Privatsphäre" hätten, erklärte BEUC.

Kritisiert wird an dem Update der WhatsApp-Nutzungsbedingungen vor allem, dass Nutzerdaten an Facebook oder Drittunternehmen weitergegeben würden. Konkret geht es um Account-Informationen wie Namen, Telefonnummer oder Profilbild - Chats bleiben hingegen verschlüsselt. "Deshalb rufen wir die Behörden dazu auf, nun schnell Maßnahmen gegen WhatsApp zu ergreifen, um sicherzustellen, dass die Rechte von Verbrauchern respektiert werden", so Goyens weiter.

Für WhatsApp alles nur ein Missverständnis

WhatsApp entgegnete ähnlich wie schon auf frühere Kritik, die Beschwerde basiere auf einem Missverständnis der Ziele und Folgen der neuen Regeln. Das Update erkläre die Möglichkeiten zur Kommunikation mit Unternehmen über WhatsApp und mache transparenter, wie Daten gesammelt und verwendet würden.

Der zu Facebook gehörende Chatdienst hatte nach der Kritik an den im Januar angekündigten Regeln einen Rückzieher gemacht. Ursprünglich sollten Nutzer, die dem Update nicht zustimmen, mit der Zeit den Zugriff auf Grundfunktionen verlieren. Inzwischen drohen ihnen keine Konsequenzen mehr. Nur die neuen Funktionen zur Kommunikation mit Unternehmen wird man lediglich nach Zustimmung zum Update nutzen können. WhatsApp zufolge waren sie der zentrale Grund für die Änderung der Nutzungsbedingungen.

Schon heute teilt WhatsApp Daten mit Facebook

Allerdings teilt der Messenger nach eigenen Angaben ohnehin schon länger Informationen mit Facebook: etwa die Telefonnummer, bestimmte Geräteinformationen wie die Gerätekennung und die Betriebssystemversion sowie WhatsApp-Nutzungsdaten. Außerhalb der EU fließen bereits einige Daten unter anderem zu Werbezwecken an Facebook.