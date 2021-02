Wetterextreme: Schneechaos im Norden, Frühling im Süden

Deutschland stehen Tage der Wetter-Extreme bevor: Wer am Wochenende das Haus verlassen muss, könnte wegen eines Wintereinbruchs vor allem im Norden des Landes Probleme bekommen. In Teilen Süddeutschlands dagegen von Winter keine Spur: Vielmehr berichtet der Deutsche Wetterdienst (DWD) von Tiefdruckgebieten, die sehr milde Luft nach Bayern lenken. An den Alpen gibt es demnach Föhn, wodurch am heutigen Samstag dort Temperaturen von bis zu 15 Grad möglich sind.

Regnerischer Sonntag

Viel Sonnenschein wird es der Prognose nach dennoch nicht im Freistaat geben. Der Himmel zeigt sich laut DWD zumeist stark bewölkt, nur im Alpenraum kommt die Sonne immer wieder durch. Der morgige Sonntag soll in vielen Regionen regnerisch werden. In den nördlichen und östlichen Mittelgebirgen sei auch Schneeregen oder Regen mit Glatteisbildung möglich. Die Temperaturen schwanken am Sonntag zwischen minus drei Grad im Frankenwald und acht Grad im Chiemgau. In Baden-Württemberg rechnen die Meteorologen mit Höchstwerten von sechs bis elf Grad.

Zwischen Nord- und Süddeutschland erwarten Experten am Wochenende ein Temperaturgefälle von rund 20 Grad. Meteorologen sprechen wegen des erwarteten zweigeteilten Wetters in Deutschland schon vorher von einem "denkwürdigen Ereignis mit Seltenheitswert".

Norden: Katastrophenschutz bereitet sich auf extreme Wetterlage vor

Wegen des erwarteten heftigen Wintereinbruchs im Norden des Landes rechnet der Deutsche Wetterdienst mit erheblichen Verkehrsbehinderungen. Die Meteorologen warnen vor unwetterartigem Eisregen mit überregionalen Auswirkungen auf Straßen- und Schienenwege. In Niedersachsen bereiten sich Feuerwehr und Katastrophenschutz, Polizei, Verkehrsbetriebe und Bahnen, Straßenmeistereien und Räumdienste auf herausfordernde Tage vor.

Bahnverbindungen eingestellt

Bereits jetzt wurden vorsorglich einige Bahnverbindungen im Fernverkehr eingestellt. Gestrichen wurden am Samstag und Sonntag alle Fernverkehrszüge zwischen Hamburg und Kiel, Hamburg und Lübeck sowie zwischen Hamburg und Westerland. Ebenfalls von den Anpassungen betroffen ist die Verbindung zwischen Hamburg und Rostock/Stralsund/Binz. Hier werde der Fahrplan am Wochenende stark ausgedünnt. Auch im Regionalverkehr etwa in Nordrhein-Westfalen ist mit Beeinträchtigungen zu rechnen.

Bis zu minus acht Grad in Berlin

Besonders betroffen vom Winterwetter ist dem DWD zufolge ab Samstagabend die Region vom Emsland und dem Münsterland bis hin zum Harz. Im Ruhrgebiet, dem Siegerland und in Mittelhessen hingegen gibt es von Sonntagnachmittag bis Montag gefrierenden Regen, der eine mehrere Zentimeter dicke Eisschicht zur Folge haben könnte.

Schneeschauer und frostige Temperaturen werden auch in Sachsen-Anhalt erwartet. "Es beginnt noch relativ ruhig, aber wir erwarten ein sehr turbulentes Wochenende", sagte ein DWD-Sprecher. Ähnlich sieht es in Sachsen aus. Und auch in Berlin wird es frostig - mit Temperaturen von tagsüber bis zu minus acht Grad, die Nächte sollen noch kälter werden. Die Hauptstadt stellt deswegen zusätzliche Plätze im Warmen für Obdachlose bereit.