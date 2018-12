Wetterextreme 2018 – In Bayern, Deutschland und weltweit

Noch ist 2018 nicht vollständig ausgewertet, aber für die ersten elf Monate ist klar: noch nie, seitdem in Deutschland regelmäßig Wetteraufzeichnungen gemacht werden, war es in diesem Zeitraum so warm wie dieses Jahr. Die mittlere Temperatur von Januar bis November lag 2,1 Grad höher als normal.

Zwölf Tage über 35 Grad in Sachsen-Anhalt

Schon der April überraschte mit Sommertagen über 25 C, im Mai folgte die erste Hitzewelle, im Hochsommer dann: langanhaltende Hitze. In Frankfurt/Main zum Beispiel kletterten die Temperaturen zweieinhalb Wochen am Stück über 30 Grad, in Bernburg an der Saale zwölf Tage lang sogar über 35 Grad.

Bayern wurde von den Hitzewellen nicht ganz so stark getroffen, aber trotzdem erlebte es einen außergewöhnlich heißen Sommer: Die Gemeinde Kitzingen zum Beispiel zählte 51 Hitzetage (über 30 Grad), mehr als dreimal so viele wie normal.