Wetterbilanz: Drittwärmster Juni und heftige Unwetter in Bayern

Die Durchschnittstemperatur im Juni lag in Bayern nach Angaben des Deutsche Wetterdiensts (DWD) bei 18,9 Grad und damit 4 Grad über dem Wert der international gültigen Referenzperiode von 1961 bis 1990.

Hitze-Fans freuten sich über 80 Stunden Sonne mehr als im Junidurchschnitt. Die negativen Folgen: In Franken tiefe Risse brachen im viel zu trockenen Boden auf, am Alpenrand (etwa am 27./28. Juni) fielen Hagelkörner größer als Tennisbälle, in Moosburg zogen Gewitterstürme durch und brachten Stromausfälle und hohe Schäden mit sich.

Die Deutschlandbilanz: Gewitter im Süden, Gluthitze im Osten

Auch im Rest Deutschlands gab es vor allem im Süden heftige Gewitter, Starkregen und Hagelschlag. Die östlichen Regionen erlebten laut DWD dagegen sengende Hitzetage und eine außergewöhnliche Trockenheit mit folgenschweren Waldbränden. Hitzerekorde gab es vor allem rund um den 19. Juni. Deutschlandweit war es mit einer Temperatur von 18,4 Grad (und damit drei Grad über der Referenzperiode) der sechstwärmste Juni. Der heißeste, im Freistaat wie deutschlandweit: der Juni 2019.

Vorteil Bayern: Vergleichsweise viel Regen

Landwirte und Hobbygärtner dürften es überwiegend dankbar zur Kenntnis genommen haben: Bayern war mit 85 Litern auf den Quadratmeter das zweitnasseste Bundesland - wobei der Mittelwert der Referenzperiode bei 112 Litern je Quadratmetern liegt.

In Unterfranken allerdings war es sehr trocken. Hier fielen im ganzen Monat nicht einmal 10 Liter je Quadratmeter.

Ein Vorgeschmack auf die Zukunft

Die Frühsommerhitze in West- und Mitteleuropa, aber auch die gleichzeitige Hitzewelle in Teilen der USA und die lange Hitzeperiode in Pakistan und Indien im Frühjahr entsprechen den DWD-Experten zufolge genau dem, was bei einer steigenden globalen Erwärmung zu erwarten ist:

"Sowohl eine Zunahme wie auch Intensivierung markanter Hitzewellen in vielen Regionen der Welt und dies auch zu Zeitpunkten im Jahr, an denen es früher solche Ereignisse nicht in diesem Ausmaß gab." DWD

Und: Die Veränderungen seien ohne den Einfluss der steigenden Treibhausgaskonzentrationen nicht erklärbar.