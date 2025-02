Wetter Online schränkt Weitergabe von Nutzerdaten ein

Datenhändler nennt litauische Werbefirma als Quelle

Wie sind Daten wie die von Egon Schladoth überhaupt von Smartphones auf Datenmarktplätzen im Internet gelandet? In einem Anwaltsschreiben des US-Datenhändlers, von dem das Rechercheteam kostenlose Probedatensätze als Anschauungsmaterial bekommen hatte, wird ein Unternehmen mit Sitz in Litauen genannt. Darin heißt es: "Quelle der Daten war Eskimi, ein angesehener und regelkonformer Datenanbieter."

Eskimi ist offenbar ein wichtiger Player im Online-Werbemarkt und hat potenziell umfangreichen Zugang zu Nutzerdaten. Das zeigt eine technische Analyse des Rechercheteams: 22.000 Apps geben die Firma als möglichen Vermarktungspartner für Werbeanzeigen an, darunter auch die in Deutschland populären Apps Wetter Online, Flightradar24 und Kleinanzeigen. Die genannten Apps ließen Anfragen hierzu unbeantwortet.

Unternehmen in Dubai - mehr als eine Milliarde aktive Nutzerprofile

Die Recherchen zeigen auch: Der Geschäftsführer von Eskimi hat ein weiteres Unternehmen gegründet, mit Geschäftsadresse in Dubai. Dieses Unternehmen hat laut Webseite mehr als eine Milliarde aktive Nutzerprofile im Portfolio. Bis zur Anfrage des Rechercheteams bot es offen Standortdaten zum Verkauf an – allerdings keine Daten aus der EU, wie das Unternehmen auf seiner Webseite schrieb. Weiter hieß es: Man solle sich doch trotzdem mal melden. Dieser Satz wurde nach der Anfrage des Rechercheteams von der Startseite entfernt.

Das Rechercheteam fragt den Geschäftsführer von Eskimi an, ob eines seiner Unternehmen die Daten an den Datenhändler verkauft hat. Er antwortet, Eskimi sei selbst kein Datenhändler und habe auch keine Geschäftsbeziehung zu dem amerikanischen Datenhändler, von dem die Daten stammen, die BR und netzpolitik.org vorliegen. Das zweite Unternehmen in Dubai sei komplett eigenständig und habe keine Geschäftstätigkeit in Europa. Man halte sich an alle geltenden Gesetze. Die Frage, ob das Unternehmen von Dubai aus die Daten verkauft, die Eskimi erhoben hat, lässt der Geschäftsführer offen.

Jurist hält System der personalisierten Online-Werbung für illegal

Der Jurist Martin Baumann von der Wiener Nichtregierungsorganisation NOYB, die sich auf die Durchsetzung von Datenschutzgesetzen spezialisiert hat, hält für denkbar, dass Werbeunternehmen Nutzerdaten weiterverkaufen: "Ich gehe davon aus, dass sich viele Unternehmen so ein Beibrot dazuverdienen." Weil Nutzerinnen und Nutzer nicht überblicken könnten, worin genau sie einwilligten und was mit diesen Daten passiere, hält Baumann das aktuelle System für personalisierte Online-Werbung für nicht legal.

EU-Gesetz könnte Rechte von Verbrauchern im Internet stärken

Eine neue gesetzliche Grundlage fordert Christiane Rohleder (Bündnis 90/Die Grünen), Staatssekretärin im Bundesverbraucherschutzministerium: "Ich halte es für sinnvoll, dass man schon die Erstellung von diesen Profilen untersagt, um eben zu verhindern, dass solche Profile dann auch verkauft werden." Laut Rohleder könnte ein solches Verbot Teil des Digital Fairness Acts werden, einem Gesetzesvorschlag der EU-Kommission, der die Rechte von Verbraucherinnen und Verbrauchern im Internet stärken soll.

Bis dahin bleibt Egon Schladoth nur, sich selbst zu schützen. Einige Apps hat er bereits gelöscht. Anderen hat er in den Einstellungen seines Smartphones verboten, Standortdaten zu erfassen. Ohne diese Erlaubnis können Apps keine detaillierten Bewegungsprofile sammeln und weitergeben.

Diese Recherche entstand in Kooperation mit netzpolitik.org (Deutschland), BNR Nieuwsradio (Niederlande), Dagens Nyheter (Schweden), Le Monde (Frankreich), NRK Beta (Norwegen), SRF/RTS (Schweiz), WIRED (USA) und 404 Media (USA).