Wechselhaftes Wetter am langen Wochenende in Bayern

Typisches Aprilwetter - so lautet die Vorhersage des Deutschen Wetterdienstes (DWD) für die kommenden Tage. Mal gibt es Gewitter, mal Regen, dann wieder Wind und Sonne - am langen Wochenende ist in Bayern wirklich alles dabei. Am Freitag soll es teils kräftige Schauer und Gewitter geben. Die Vorhersage für das Wochenende ist freundlicher, doch am Feiertag am Montag kommt der Regen zurück, vor allem im Westen und im Süden Bayerns soll es nass werden.

Nur am Untermain gibt es am Freitag Wolkenlücken

In der Nacht zum Freitag setzt von Westen her Regen ein, der im Tagesverlauf von Nordwesten in teils kräftige Schauer oder Gewitter übergeht. Bei Temperaturen zwischen 12 Grad in den östlichen Mittelgebirgen und 18 Grad am Untermain tun sich laut DWD jedoch hin und wieder Wolkenlücken auf. Dazu weht ein zum Teil starker bis stürmischer Wind.

Überwiegend trocken am Wochenende

Der Samstag beginnt stark bewölkt. An den östlichen Mittelgebirgen und am östlichen Alpenrand fällt vormittags noch etwas Regen. Sonst soll es laut DWD überwiegend trocken bleiben. Die Temperaturen steigen auf 14 bis 19 Grad. Für Sonntag kündigt der DWD einen freundlichen Mix aus Sonne und Wolken an. Bei Höchsttemperaturen zwischen 14 und 20 Grad weht ein schwacher bis mäßiger Wind.

Montag: Frühlingshafte Temperaturen - aber Schauer und Gewitter

Am Montag werden laut einem Sprecher des DWD die Temperaturen frühlingshaft: Das Thermometer zeigt dann voraussichtlich Werte zwischen 17 und 12 Grad. Am Vormittag bekommt jedoch vor allem die Westhälfte Bayerns Schauer und Gewitter ab. Nachmittags verlagert sich das schlechte Wetter in die Südhälfte Richtung Alpen. Die Sonne zeigt hauptsächlich im Osten Bayern, sagte der Sprecher.