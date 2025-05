Temperatursturz: Tief "Henry" bringt Schauer und Gewitter

Nass und deutlich kühler – so werden die nächsten Tage in Bayern. Nach hochsommerlichen Temperaturen am Freitag fallen die Temperaturen ab dem Wochenende um bis zu 13 Grad Celsius.

Hoch "Quendolin" verabschiedet sich – Kaltfront "Henry" kommt

Deutschland befindet sich am Freitag noch im Einflussbereich des Hochs "Quendolin", das hauptsächlich über dem Alpenraum liegt und weiten Teilen des Landes einen sonnigen und ungewöhnlich warmen Tag beschert. Gleichzeitig nähert sich aber von Nordwesten her bereits die Kaltfront in Form von Tief "Henry", das am Freitag im Tagesverlauf bis in die Mitte Deutschlands vorankommt.

Die Front bringt dort erste Schauer und Gewitter, während weiter südlich bei uns in Bayern zunächst noch hohe Temperaturen vorherrschen. Am Samstag greift die Front dann auch auf Bayern über und beendet das frühsommerliche Wetter.

Zum Wochenstart wieder ein wenig besser

Ab Sonntag liegt dann die gesamte Republik ab Sonntag unter den Einfluss deutlich kühlerer Luftmassen aus Nordeuropa. Doch bereits zum Wochenstart setzt sich von den Britischen Inseln her erneut hoher Luftdruck durch. Lediglich in Alpennähe bleibt es wegen eines Tiefs über Italien weiterhin wechselhaft.

Die Temperaturen liegen am Freitag zwischen 25 und 29 Grad und damit teils mehr als 10 Grad über dem langjährigen Durchschnitt. Doch schon ab Samstag gehen sie etwas zurück, am Montag ist es mit Tageshöchstwerten um 12 bis 16 Grad deutlich frischer. Und auch die Nächte werden wieder kühler. Zu Wochenbeginn muss häufig mit Frühtemperaturen zwischen 8 und 2 Grad gerechnet werden.

Schauer im Norden und der Mitte – kräftiger Regen nur im Süden

Die bevorstehenden Regenfälle sind ungleich verteilt. Während im nördlichen und mittleren Bayern vor allem Schauer und lokale Gewitter durchziehen, ist südlich der Donau ab Sonntag bis einschließlich Dienstag mit länger anhaltendem, teils kräftigem Regen zu rechnen. Durch Staueffekte können an den Alpen 50 bis 80 l/m², lokal mit Gewitterunterstützung bis 100 l/m² fallen. Dort wird die Trockenheit und auch die Waldbrandgefahr etwas entschärft.

Waldbrandgefahr könnte ab nächster Woche wieder ansteigen

Die kräftigen Regengüsse sorgen dort nur für wenig Entspannung, weil die Böden zu trocken sind, um den Regen aufzunehmen und deshalb der Niederschlag gleich wieder oberflächig abfließt. Die Waldbrandgefahr verbleibt dort daher weiterhin auf mittlerem bis hohem Niveau. Eine nachhaltige Entspannung der Trockenheit ist in den meisten Regionen Deutschlands und auch Bayerns nicht in Sicht. Da bereits zur Mitte der kommenden Woche erneut ein Hochdruckgebiet für weitgehend trockenes Wetter sorgt, dürfte nachfolgend die Waldbrandgefahr wieder etwas ansteigen.