Temperaturen sinken auf 20 Grad

Der Spätsommer hat uns den ganzen September lang bisher verwöhnt – mit Wärme, Sonne und nur wenigen Wolken am Himmel. Und weil es im Frühjahr und im Hochsommer oft nass war – haben wir den ausbleibenden Regen nicht vermisst.

Schauer und Gewitter ab dem Nachmittag

Der Sonnenschein wird aber heute und morgen von einem Tief durchkreuzt. Die Vorboten sind erstmal die feuchte Luft und heute noch einige Schauer und Gewitter. Spätestens am Nachmittag geht es los. Es trifft nicht jeden, aber wir müssen alle damit rechnen. Wer sich heute also noch draußen tummelt bei sehr angenehmen 22 bis 26 Grad sollte den Himmel im Blick behalten, ob sich da was zusammenbraut. Es kann auch teils sehr kräftig regnen und gewittern– die Höhenströmung ist träge, und so können sich einzelne Zellen ordentlich abregnen.

Samstag: Gewitter und Temperaturen um 20 Grad

Der Samstag wird der bewölkteste Tag der Woche. Früher oder später trifft es jeden mit gewittrigem Regen. Nur am Untermain und teils auch an den Alpen zeigt sich anfangs noch die Sonne. Auch die Temperaturen knicken ein bei Werten zwischen 20 und 22 Grad.

Sonntag: Trocken mit weiß-blauem Himmel

Auf den Sonntag dürfen wir uns wieder freuen. Er bleibt trocken mit einem weiß-blauen Himmel. Also ein schöner Ausflugstag bei rund 21 Grad. Und wer noch Zeit hat und es wärmer mag: Montag und Dienstag werden kuschlig warm bei bis zu 25 oder sogar 26 Grad. Und überall scheint die Sonne.

