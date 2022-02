Sturm Ylenia: Verkehrsbehinderungen und Stromausfälle in Bayern

+++ Dieser Artikel wird fortlaufend aktualisiert +++

Anders als im Nordwesten Deutschlands haben die orkanartigen Böen des Sturmtiefs Ylenia in Bayern ihren Höhepunkt wohl noch nicht erreicht. Dennoch waren die Rettungskräfte vor allem in Teilen Frankens und in der Oberpfalz in der Nacht und am Morgen massiv gefordert. Immer wieder mussten umgestürzte Bäume und abgerissene Äste von Fahrbahnen entfernt werden - in den Landkreisen Bayreuth und Kulmbach gab es innerhalb einer halben Stunde 23 solche Einsätze.

Baumschäden und vom Winde verwehte Gegenstände sind auch der Grund für zahlreiche Störungen im Zugverkehr. In Franken und der Oberpfalz sind zehn Regionalexpress-Linien unterbrochen - konkret die RE-Linien 30, 31, 32, 35, 38 und 39. Mit dem RE 33 ist auch der grenzüberschreitende Verkehr ins tschechische Cheb (Eger) betroffen. Außerdem wird der Verkehr auf den Linien RE 40, 41 und 47 eingestellt, die zwischen Nürnberg und der Oberpfalz verkehren - ebenso die Strecken zwischen Nürnberg Nordost und Gräfenberg sowie die S4 Nürnberg – Dombühl. In München sind die S-Bahnstrecken S2 und S4 gesperrt.

Tausende Stromausfälle - die meisten sind wieder behoben

Zudem hat Ylenia in tausenden bayerischen Haushalten den Strom ausfallen lassen. Alleine der größte Stromnetzbetreiber des Freistaats, Bayernwerk Netz, verzeichnete 10.000 Blackouts. Ursache seien auch hier Bäume, die auf Leitungen gestürzt sind.

Wie lange es dauere, den Strom wiederherzustellen, hängt laut einem Sprecher von Bayernwerk Netz unter anderem davon ab, ob man die beschädigte Leitung durch veränderte Schaltungen im Netz umgehen könne. In den meisten Fällen sei die Versorgung aber wieder hergestellt.

Vorsichtsmaßnahme: Geschlossene Schulen, Skigebiete, Impfzentren ...

Wegen möglicher Gefahren auf dem Schulweg ist der Unterricht in vielen Regionen ausgefallen, vor allem in Oberfranken und der Operpfalz. Auch mehrere Impfzentren sind betroffen - so in Hof und Helmbrechts und das Impfzelt auf der Münchner Theresienwiese.

Wer trotz des Wetters einen Ausflug plant, sollte sich vorher informieren, ob das möglich und sinnvoll ist. So bleiben mehrere bayerische Skigebiete und Attraktionen wie der Baumwipfelpfad Neuschönau heute dicht. Die Bayerische Schlösserverwaltung teilt mit, dass einige Hof- und Schlossgärten vorsorglich geschlossen sind. Das gleiche gilt für die Zoos in Nürnberg und Augsburg. Auch der Besuch von Parks und Friedhöfen ist wegen fallender Äste heute eher nicht zu empfehlen; in München werden die Friedhöfe heute nur für Beerdigungen geöffnet.