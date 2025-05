Regen, Wind, Gewitter: So ungemütlich wird das Bayern-Wochenende

Wer in Bayern am Wochenende einen Ausflug geplant hat, sollte den Wetterbericht gut im Auge behalten: Der Deutsche Wetterdienst (DWD) rechnet gebietsweise mit Schauern, Regen und vereinzelten Gewittern. Es könnte auch windig werden, der DWD rechnet mit mäßigem bis teils stark böigem Wind.

Bis zu 20 Grad am Untermain am Samstag

Die Höchsttemperaturen liegen am Freitag zwischen 12 Grad in den östlichen Mittelgebirgen und 20 Grad im Spessart. Auch am Samstag sollen sich Sonne und Wolken abwechseln – bei Höchsttemperaturen zwischen 13 und 20 Grad. Am wärmsten wird es laut DWD am Untermain.

Am Sonntag rechnen die Wetterexperten im Osten Bayerns mit nur kurzen sonnigen Abschnitten, im Westen hingegen könnten diese auch länger ausfallen. Die Temperaturen sollen am Tag zwischen 12 Grad in den östlichen Mittelgebirgen und 21 Grad am Untermain betragen.

Zunehmender Regen: Waldbrandgefahr sinkt

Mit dem zunehmenden Regen sinkt auch die Waldbrandgefahr im Freistaat. Am Freitag ist vor allem in der nördlichen Hälfte laut dem Waldbrandgefahrenindex des DWD von einer sogenannten "mittleren Gefahr" auszugehen. Am Samstag und am Sonntag sagen die Experten eine überwiegend geringe bis sehr geringe Gefahr voraus. Das entspricht den Stufen eins und zwei des fünfstufigen Warnsystems.

Mit Material von dpa